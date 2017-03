“Los encargados del control tiene que dar respuestas”

osé Garibay y al Secretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe, Pablo Ignacio Jukic, a raíz del choque de dos unidades de Monticas que tuvo el saldo fatal de 12 muertos y una treintena de heridos.



“El viernes 24 de febrero la provincia se vistió de duelo y las ciudades y pueblos, principalmente del sur santafesino, fueron invadidos por dolor y bronca. Bronca que brota porque las denuncias por parte de usuarios, trabajadores y legisladores hacia la empresa Monticas por el deficiente servicio y el deterioro de las unidades fueron numerosas, contundentes y nunca respuestas”, asegura la legisladora provincial.



Según argumenta en el pedido de interpelación que presentará esta semana junto a su par Carlos Del Frade “hasta ese día, las miles y miles denuncias de los usuarios y trabajadores -en los hechos- no tuvieron respuestas. Hojas enteras de los libros de quejas se llenaron con reclamos por unidades incendiadas, falta de frenos, butacas rotas, fallas de motores... Sin embargo, el servicio siguió desmejorando, y se nos respondía con aumento en las tarifas del boleto. Es decir que los usuarios hicieron lo que debían, pero no así las autoridades y órganos de control. Tuvieron que morir 12 personas para que el Gobernador de la provincia le quitara la concesión. Ahora necesitamos que nos expliquen qué hicieron hasta ese momento, qué hicieron con nuestras denuncias”.



No son pocas las voces que alertan sobre la falta de respuestas del gobierno provincial ante las denuncias antes, y ante las responsabilidades ahora.



Con respecto a esto Meier sostiene que el reciente choque de dos unidades de la empresa Monticas “no puede cerrarse con la simple caducidad de la licencia ni el relevo de los funcionarios del área. Achicar la distancia entre la dirigencia política y la urgencia de la población requiere de poner en palabras la explicación del dolor y exhibir con claridad los responsables”.



Entorno al porque de la citación en el proyecto se explica que es responsabilidad de las citadas autoridades dar explicación también sobre los controles realizados, cómo funcionan los organismos, la relación con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte), los resultados de esos controles, las medidas tomadas al respecto, qué fue del “plan de mejora continua del sistema de Transporte Interurbano Provincial” anunciado en noviembre del 2016, que justamente se habría empezado a implementar en la ruta 33.



“Son justamente el Ministro de Infraestructura y Transporte y el Secretario de Transporte los responsables políticos de realizar dichos controles y accionar al respecto. También deben responder bajo qué condiciones las empresas son beneficiadas con subsidios millonarios nacionales y provinciales”, argumenta Meier que dos semanas antes del trágico suceso había realizdo un pedido de informe solicitando que se responda a estos mismos interrogantes y advirtiendo la posibilidad de un desenlace fatal si no se tomaban cartas en el asunto.



Finalmente desde la perspectiva política la diputada del FSP plantea que “el sistema de transporte es consecuencia del modelo político y económico implementado en la Argentina en toda su historia. En este momento, en lo referente a esta materia, hemos recibido las noticias de plan de infraestructura propuestos por el gobierno nacional, y aplaudido por el provincial, en función a mejorar la rentabilidad de las empresas exportadoras, monopólicas y extranjeras, obras que pagaremos los santafesinos peso a peso y por generaciones a partir de los endeudamientos contraídos con el extranjero”



Y cita al Ministro Dietrich en su visita a Rosario en Julio de 2016 quien decía que: “Estamos trabajando para solucionar un problema estructural como es el acceso a los puertos que no fue atendido en muchos años. Queremos que la mercadería llegue más rápido a menor costo, en autovías y ferrocarriles más seguros y previsibles”.



Ante esto la legisladora se pregunta: “Así es que es un plan para que la “mercadería” llegue segura y rápido… ¿y los pasajeros del servicio urbano de transporte?... Será importante la descripción del plan de transporte que pudiera desarrollar el secretario interpelado por el presente proyecto de resolución, Pablo Ignacio Jukic, quien fuera ex gerente de Terminal 6, para poder ponerlo en discusión en esta Cámara”