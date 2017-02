“Son cuatro o cinco errores en miles de decisiones”

"Son cuatro o cinco errores dentro de miles de decisiones", señaló el presidente Mauricio Macri en una entrevista que se emitió hoy por canal 9, refiriéndose a las constantes críticas que recibe por los supuestos tropiezos en su gestión.

"Cada vez que me equivoco, lo reconozco, rectifico. Y en la mayoría de los casos no había hechos consumados, se pudieron rectificar, corregir", recalcó el jefe de Estado. Luego agregó: "Lean el Boletín oficial de los últimos 14 meses y el de los 14 meses anteriores". "Debe haber varias veces más decisiones. Nunca hubo un Gobierno tan activo que ha hecho tantos cambios, tantas reformas", enfatizó.

"El primer día lo dije, cuanto más hago, más posibilidades tengo de equivocarme, mas falible uno es. Sería muy fácil sentarme y tomar una medida por mes. Pero eso sería ignorar que hay uno de cada tres argentinos en la pobreza, y que también la velocidad de los cambios es importante".

Al ser consultado sobre la intención de polarizar la campaña electoral con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicándola como la principal rival, el mandatario recalcó: "Eso es un razonamiento absurdo. Yo no puedo privilegiar una rival política con la cual no he podido encontrar siquiera las coincidencias para hacer un intercambio de tributos. No puedo pensar que es bueno tener como principal rival político a quien cree en lo que hizo en la última década, que trajo tanto daño al país".

En relación a la política económica de su gestión, el líder de Cambiemos afirmó que "es la base para crecer 20 años". "Lo más importante es bajar la inflación y eso significa bajar el déficit fiscal. No hay ningún país del mundo que se sostenga y que crezca con un déficit fiscal grande. Y nos financiamos con dólares, el dólar se cae y todo lo importado es más barato. Las cosas están ligadas", dijo.

"Si queremos tener infraestructura para crecer, hay que pagarla. Si yo pudiese no aumentar nada, sería el primero. Si lo hago, creo que esta es la base para crecer 20 años", expresó el jefe Estado. "El mundo nos está apoyando, nos está prestando 50 mil millones de dólares por año para refinanciar lo que vence y endeudarnos un poco más hasta que vayamos ordenándolo", precisó.

Con respecto a la suba de tarifas que se dio desde inicios de su gestión, el mandatario afirmó: "Sufrí como si fuese yo cada vez que tuve que hacer un aumento. Lo hago porque estoy absolutamente convencido de que es necesario para volver a crecer, para volver a tener una economía sin inflación".

En este contexto, Macri concluyó: "No es una Argentina fácil, hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda. Es un proceso".