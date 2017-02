El ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, dijo este sábado en Villa Giardino, Córdoba, que buscan que "el Gobierno se equivoque y se caiga".

"Los que se robaron la Argentina nos interpelan por los errores. Es preferible cometer errores y no robar al país", dijo el ministro Aguad al dialogar con los medios en esa localidad cordobesa, donde tuvo una breve visita a dirigentes que, entre ayer y hoy, participaron del encuentro nacional del radicalismo en ese lugar del valle de Punilla.

"Cincuenta funcionarios de este Gobierno están denunciados por corrupción por quienes no cumplieron la ley. Los de la década ganada nos meten todos los días falsas denuncias, y lo que quieren es, no probar que son santos, sino probar ante la gente que somos iguales a ellos pero no lo somos", destacó el funcionario nacional.

En ese sentido consideró que el fiscal federal, Juan Pedro Zoni, no debió acusarlo a él por supuestos delitos vinculados al acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A., que integraba el Grupo Socma, perteneciente a la familia Macri, al sostener que lo que debió hacer es "acusar a los responsables de la década ganada que en estos 12 años mantuvieron pendiente la deuda".

El acuerdo original establecía el pago de la empresa concursada al Estado de 296 millones de pesos, que el ministro Aguad aclaró que eran 600 millones, porque el Estado cobraba en quince cuotas el 100% del capital con un interés del siete por ciento, pero que luego el presidente Macri decidió ir a la Justicia para que ese acuerdo quede sin efecto.

Aguad admitió hoy que "fue un error el no prever las consecuencias políticas, porque desde el punto de vista jurídico la propuesta que hicimos fue impecable", y que ahora hay que esperar el curso que va a seguir en la Justicia.