Cristina Kirchner reclamó que Lijo y Bonadio sean apartados de las investigaciones sobre la denuncia de Nisman

Para la ex presidenta, ambos jueces federales están afectados por la "falta de imparcialidad"

La ex mandataria sostuvo, a través de sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que Lijo y Bonadio están afectados por la "falta de imparcialidad" y pidió que la causa quede en manos del magistrado que interviene en la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral.

"Es expreso caso de conexión en nuestro ordenamiento legal el de las causas en que se investiga un delito que se pretende cometido para procurar al autor de otro su impunidad. Y es también regla legal que cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción nacional, aquellas ´se acumularán´, aunque tramiten por separado”, sostuvieron los abogados.

La presentación se produjo luego de que el juez Lijo, quien tiene la denuncia de Nisman, consultara a las partes su opinión sobre el pedido de Bonadio de acumular ese expediente al que ya tiene abierto contra el ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria.

“Resulta absurdo y violenta el sentido común, que los dos jueces que estuvieron a cargo de investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA durante años, y que fueran separados de las causas por sus superiores con severísimos y contundentes pronunciamientos, hoy estén disputando jurisdicción para ver cuál de los dos ´se va a quedar´ con una nueva causa de encubrimiento de la AMIA”, sostuvieron Rúa y Peñafort.

Los jueces Lijo y Bonadio fueron los instructores de la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA por la que se encuentran en instancia de juicio oral el ex juez Juan José Galeano y el ex presidente Carlos Menem, entre otros.

La defensa de la ex presidenta recordó que Bonadio fue el primer juez a cargo de ese expediente y que en el 2005 la Cámara Federal lo apartó por falta de imparcialidad por no investigar al ex ministro del Interior Carlos Corach.

Los abogados, también defensores de Timerman, agregaron que Lijo sucedió a Bonadio en esa investigación y que el año pasado también fue apartado de la causa por la Cámara Federal por no seguir lineamientos que el tribunal le había ordenado en la investigación contra Corach.

Nisman denunció en enero de 2015 a la ex presidenta, el ex canciller y otros funcionarios de promover la firma del Memorandum de entendimiento con Irán para dotar de impunidad a los iraníes imputados en el atentado a la AMIA a cambio de mejorar las relaciones comerciales entre Argentina y ese país.

La causa cayó en manos del juez Daniel Rafecas quien la desestimó en dos oportunidades pero fue reabierta a fin del año pasado por decisión de la Cámara de Casación Penal y, tras el sorteo pertinente, cayó en manos de Lijo.

En paralelo, y por una denuncia de una abogado cercano al macrismo, el juez Bonadio abrió otro expediente para juzgar al ex canciller Timerman por traición a la patria por la firma del mismo Memorandum de entendimiento con Irán.