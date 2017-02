Macri: "No se sale del populismo de un día para el otro, es un proceso de purificación"

Hoy recibe el "Premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social".

En su seguidilla de discursos y entrevistas durante su visita a España, el presidente Mauricio Macri pasó por todos los temas. Se metió en la paritaria docente, tildó de “infierno” la situación en Venezuela, volvió a polemizar sobre Donald Trump y, por supuesto, aludió a la ‘pesada herencia’ en Argentina. Pidió “tiempo y paciencia” para ver los resultados del “cambio” y lanzó: "No se sale del populismo de un día para el otro, es un proceso de purificación".

"Argentina cambió, sabemos que hay talento, hay innovación. Tanto despelote que armamos tantos años nos ha hecho más creativos", bromeó durante el foro "Invertir en Argentina", organizado por el diario El País y el Grupo Prisa, en el marco de su visita al país europeo. Macri afirmó hoy que "Argentina este año va a crecer”, pero insistió en que para garantizar un crecimiento estable es necesario que las reformas sean “graduales”.

Según el periódico anfitrión, el mandatario sostuvo: "Muchos me preguntan por qué esta vez la Argentina no va a volver a sorprendernos negativamente. Hay que entender el proceso. No es algo que inventé yo. Los argentinos dijeron ‘basta de engañarnos, de echar la culpa al mundo de lo que pasa, del papel de víctimas, del nacionalismo autocompasivo’. La gente dijo ‘tenemos capacidad, desarrollémoslo’".

En el foro también exponían cuatro ministros argentinos: Francisco Cabrera, de Producción; Andrés Ibarra, de Modernización; Susana Malcorra, de Relaciones Exteriores y Culto, y Jorge Triaca, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por España lo hacían los ministros españoles Alfonso Dastis, de Exteriores, y Luis de Guindos, de Economía, Industria y Competitividad.

Durante la mañana, Macri recibirá el "Premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social" durante un acto a realizarse en el Teatro de Madrid, en el que estará acompañado por su par español, Mariano Rajoy. El premio es otorgado por la organización Nueva Economía Fórum que en 2016 premió al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón.