Atlético Tucumán sigue haciendo historia en la Libertadores

Cristian Lucchetti

Leonel Di Plácido

Bruno Bianchi

Ignacio Canuto

Fernando Evangelista

Rodrigo Aliendro

Nery Leyes

Guillermo Acosta

David Barbona

Cristian Menéndez

Fernando Zampedri

DT: Pablo Lavallén

Junior 1

Goles: PT: a los 19 minutos, Aliendro (AT); a los 23, Menéndez (AT), y a los 28, Zampedri (AT). ST: a los 38, Hernández (J).

Cambios: ST: desde la reanudación, Bernardo Cuesta (J) por Pico; a los 15, Edison Toloza (J) por Estrada; a los 22, Leandro González (AT) por Barbona; a los 31, Sebastián Hernández (J) por Aguirre; a los 32, Enrique Meza (AT) por Acosta, y a los 41, Luis Rodríguez (AT) por Zampedri.

Arbitro: Víctor Carrillo (Perú).

Estadio: Monumental José Fierro.