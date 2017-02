Participación municipal en el caso del bebé de plaza San Martín

“Como siempre ocurre cuando desde el Estado tomamos conocimiento de que se halló a una criatura sola, intervenimos desde las reparticiones oficiales para atender el caso y determinar las causas de esta novedad. Así fue que apenas nos enteramos de los comentarios, nos comunicamos con la Policía, con la directora del Hospital Gutiérrez, con el fiscal Ivan Raposo y se comunicó con nosotros la secretaria del Juzgado de Familia, así fue que pudimos concluir que ninguna institución pública estatal estaba al tanto de esta situación ni mucho menos había recibido un bebe hallado en la calle”, manifestó Filippetti.

El posteo

Sin embargo, no todo estaba dicho en la mañana del miércoles, ya que la noticia corrió como reguero de pólvora a través de las redes sociales luego de que un mujer publicara a través de Facebook que su hija de 16 años de edad le comentó al llegar de rendir, antes del mediodía, que al cruzar la plaza San Martín escuchó el llanto de un bebe al que vio a los pies del ombú vecino a la casilla de los jardineros. Según el relato, la gente pasaba y no lo atendían, por lo que lo alzó, dio un par de vueltas con el bebe y lo entregó a un policía que estaba cerca. También dijo que era un niño, que tendría unos seis meses y que sólo tenía una remera y pañal limpio.

La madre fue contactada por dos medios radiales quienes divulgaron su testimonio al aire y fue replicado en medios digitales. Pero, en forma paralela, los entes oficiales negaban que existiera tal situación, hasta que a media tarde un comunicado oficial de la Unidad Regional VIII de Policía puso punto final a las elucubraciones sobre una madre malvada y abandónica, negando categóricamente la existencia del hecho del que no sólo no hubo testigos, ni personas que asumieran haber visto o contactado a la joven, sino que tampoco quedó registro de lo acontecido en las cámaras de video vigilancia de la plaza, que son muchas.

El contacto

Filippetti aclaró que desde el área “nos contactamos con la mamá para ofrecer asistencia a la adolescente que podía estar conmocionada por la situación y también acompañarla a hacer la denuncia formal ante Fiscalía o Policía, más allá de lo dicho en las redes sociales, para que con su testimonio se iniciara una investigación. Por ello la invitamos a que se acercara a las oficinas, pero no vino ni nos atendió más el teléfono”, finalizando de esa manera todo contacto con la familia.

“Mas allá de que sea verdad o mentira, nosotros tenemos que seguir interviniendo y colaborando en la investigación para saber si hubo un bebe abandonado y si fue secuestrado, porque no se entregó en ninguna repartición, también tenemos que ayudar a la adolescente que hoy atraviesa una situación que le genera sufrimiento. Porque si bien la niña no tiene porqué saber cómo se manejan estos temas, sí lo tienen que hacer los adultos, y en temas tan delicados hay que dirigirse a la Municipalidad, a la Fiscalía o la Comisaría antes de comunicarlo a las redes sociales”, puntualizó la funcionaria, advirtiendo que “a veces las consecuencias se vuelven en contra y ahora hay una joven que por esas mismas redes esta siendo insultada porque aparentemente no es verdad. En consecuencia, ahora a quien se le vulneran sus derechos es a ella, que pasó a ser víctima. Como adultos tenemos que saber que ante un delito tenemos que dirigirnos a las instituciones públicas”, remarcó.

Finalmente, Filippetti señaló que “nadie se pregunta -si no es verdad- porqué la chica actuó de esa manera, a ella tenemos que atender y proteger, guardarse los comentarios desafortunados y pensar que desde el otro lugar hay un menor”.

En relación a la participación de los medios de comunicación, planteó: “Me parece que en la medida que las instituciones lo permitan, hay que hacer un chequeo de la información, más que nada porque una señora publica algo que la hija le contó y ella creyó. No decimos que es mentira, porque no pudimos hablar con la chica, pero sí decimos que hay una vulneración de sus derechos, con el consentimiento de la madre que permitió hasta que la filmaran”, subrayó Filippetti.