Vialidad analizó las obras para la ciudad de Santa Fe

El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, participó este miércoles de una reunión con presidentes comunales e intendentes del departamento La Capital en la que evaluaron los proyectos de obras de infraestructura para la región y el estado de avance de los trabajos que se están llevando a cabo en la red vial.

La presentación comenzó con los trabajos que dieron inicio recientemente en un tramo de la Ruta Provincial Nº 2, que une Laguna Paiva con la localidad de Monte Vera.

Al respecto, Seghezzo subrayo que “esta es una obra de vialidad que estaba prevista en nuestro presupuesto del año 2016”. Además, en referencia a las obras ejecutada por la repartición, dijo que “estamos contentos mostrando esta materialización de repavimentación. También hicimos las dársenas, colocamos la iluminación nueva en tramo en Monte Vera, y otros trabajos importantes en las localidades de Recreo, Laguna Paiva, Arroyo Guiar y Campo Andino”.

Finalmente, el funcionario recordó qué “estamos ejecutando el plan vial más importante que ha tenido la provincia de Santa Fe en los 19 departamentos. En el año 2016 hicimos el reacondicionamiento de 1600 kilómetros de rutas y la repavimentación de 420 kilómetros de rutas, y comenzamos con las rutas nuevas en localidades que durante décadas han estado aisladas y que, por la decisión de nuestro gobernador, hoy pueden contar con accesos pavimentados y/o estabilizados", concluyó.

De la reunión, realizada en la comuna de Monte Vera, también participaron el senador por el departamento La Capital, Emiliano Jatón; el intendente de Laguna Paiva, Rodrigo Fernández; los presidentes comunales de Monte Vera, Marcelo Clebot, y de Arroyo Aguiar, Ariel Bonadeo; el secretario de obras publica de San José del Rincón; Sergio Trevisani; el jefe de la Zona X de la DPV, Humberto Perticará y el Asesor Técnico y Legar, Claudio Recanatesi.

A su turno, Jatón se manifestó sumamente satisfecho con el alcance de la jornada de trabajo “estamos muy contentos, esta reunión habla de todos los temas que hace un año atrás pedíamos, pero no como promesa, sino con tiempos de obras y de licitación. Hoy están las maquinas trabajando afuera, están presentes los presidentes comunales, los intendentes, el responsable de vialidad, esto es un trabajo de sinergia, es algo que antes no pasaba. Se propone las obras y se hacen las obras pero porque se trabaja en conjunto, entre todos, no importa el color político sino las obras”.

Por su parte, Clebot manifestó que “hemos concluido una reunión de trabajo y estamos muy contentos, además venimos trabajando muy bien con la Dirección de Vialidad y con el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz”. Y agregó que “se hicieron las dársenas, ahora mismo frente a la comuna se está ejecutando la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 2. También se hizo la creación de un pórtico, y actualmente estamos evaluando si colocamos lomas de burro o no, queremos cuidar esta nueva ruta y que dure muchos años”.

MÁS OBRAS

Actualmente se están ejecutando trabajos de reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo en la Ruta Provincial Nº 2, desde Monte Vera hasta Laguna Paiva. Asimismo, en los próximos días se hará la reconstrucción de loza de hormigón y sanemaento de base en Monte Vera y en Recreo, además se realizará una ciclovía.

Otros de los trabajos terminados recientemente por la DPV, fue la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 38 s. Los trabajos consistieron en recalce de banquina, bacheo superficial y profundo, y reconstrucción de carpeta asfáltica.

También en la zona urbana de Laguna Paiva se construyeron dos dársenas en el acceso sur y se colocaron seis columnas con luminarias y lámparas de sodio de 400w. Mientras que en Monte Vera, en la zona urbana se colocaron tres.

En tanto, en la zona urbana de la ciudad de Recreo, más precisamente en la intersección de la Ruta Provincial Nº 5 y Nº 70 se construyeron tres dársenas. También, se está construyendo dos dársena en el acceso a Arroyo Aguiar y Constituyentes.

Siguiendo con el orden de los trabajos desarrollados, se continuo con las obras viales en la intercepción de la Ruta Nacional Nº 11 con la Ruta Provincial Nº 2. Allí se colocó una alcantarilla trasversal de módulos de hormigón premoldeado, y luego se construyeron tres dársenas.

Por otra parte, se está ejecutando 5 mil metros de sellado de fisura en Monte Vera y en los próximos días se harán los mismos trabajos en la localidad de Arroyo Aguiar.