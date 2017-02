Dante Periodismo presentó su estudio de Medios

El estudio fue coordinado por la profesora y socióloga Inés Paitovi (foto), quien dirigió a estudiantes avanzados de la carrera de periodismo del Instituto Superior Dante Alighieri. La muestra fue realizada entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, y abarcó a hombres y mujeres mayores de 16 años de todos los estratos sociales y lugares de residencia de la ciudad. Tenía por objetivo comparar los indicadores de consumo y hábitos actuales con los resultados del relevamiento 2012.

Internet, en crecimiento

Según la investigación, el 86 por ciento de la población mayor de 16 años es usuaria de Internet. En términos comparativos: “desde la última medición creció un 19% el acceso a Internet: 72% en 2012 frente a un 86% en 2016”

También creció el uso de los dispositivos móviles para la navegación frente a la PC y el notebook: “Mientras que en 2012, un 25% de los internautas accedían a través de celulares hoy lo hace un 87%” El estudio afirma además que, aunque muchos usuarios usan computadoras y móviles, “el resto de los dispositivos perdió importancia frente” a estos últimos.

También de acuerdo a lo previsto, el “uso de redes sociales es alto en todos los grupos de edad (aunque decrece fuertemente en los mayores de 66 años)”, no obstante, aclara el informe, “son diferentes las redes elegidas: los jóvenes usan tanto Facebook como Instagram y Twitter, mientras que a partir de los 36 años el uso de las redes se focaliza exclusivamente en Facebook”.

Aunque los medios tradicionales muestran cierto retroceso, la televisión sigue siendo consumida por el 98 por ciento de los encuestados. Los porcentajes para la radio son del 86 por ciento, ambos se mantienen estables o por encima de lo relevado en 2012. En cambio se observó un retroceso en el consumo del diario: mientras que el 79 por ciento de los venadenses lo consultaban al menos una vez por semana, hoy ese indicador marca que solo 64 por ciento de los venadenses lo hace.

Respecto de qué tipo de frecuencias de radios son utilizadas, el 45 por ciento utiliza solo FM; el 14 por ciento solo AM y un 40 por ciento realiza una mezcla de ambas en su uso diario, mostrándose un retroceso de la AM respecto de la FM. Como dato llamativo, solo el 18 por ciento accede a la radio por internet (aunque el porcentaje se eleva al 35 por ciento en los menos de 35 años).

Los diarios papel en retroceso

Como ya se citaba, la investigación demuestra que también se achicó el universo de lectores de diarios: mientras que en 2012, 79% leía diarios hoy lo hace el 64%, pero debe destacarse que el 51% de los entrevistados lee diarios impresos y el 40% diarios online.

A pesar de que las cifras favorecen todavía a los diarios en papel, debe destacarse que creció el nivel de lectores de diarios on line respecto de los primeros que pasó del 34% en 2012 al 40% de los entrevistados en 2106 y decreciendo la cantidad de lectores de diarios impresos (que pasó del 71% al 51% en 2012). Sin embargo puede proyectarse que la tendencia es a que los medios online superan a los digitales pues los lectores exclusivos de diarios online son mayormente los menores de 36 años.

Al mismo tiempo, se manifiesta un fenómeno de convergencia, ya que al igual que en 2012, sigue siendo alta la convivencia de lectores de diarios impresos y online: el 70% de los que leen diarios digitales también leen diarios en papel.

Entre los diarios papel más leídos de la ciudad el ranking es el siguiente: El Informe, Clarín, La Nación, Perfil y La Capital (cuya penetración cayó un 20% respecto de 2012)

Entre los diarios online nacionales, el ranking está encabezado por Clarín La Nación, La Capital. Entre los locales el ranking es encabezado por Venado24 seguido por La Guía y Pueblo regional (en ese orden).

Radio

El 81% de los encuestados escucha radio y este porcentaje se mantiene frente a los porcentajes observados en 2012. El 68% de los venadenses escucha la radio diariamente o por lo menos 5 días de la semana: el pico de audiencia se da en la media mañana, excepto para los mayores de 50 años que escuchan en forma constante desde las 7 am.

La radio FM se muestra altamente superior a la radio AM, reforzando una tendencia que comenzaba a insinuarse durante la muestra pasada. El 45% de los oyentes escucha sólo FM, mientras que el 14 por ciento solo escucha AM y el 41% ambas. Al mismo tiempo se demostró que los usuarios más jóvenes siguen sólo radios FM, mientras que a partir de los 35 años se consolida la escucha tanto de radios AM como FM.