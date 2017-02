Lifschitz piensa incluir en paritarias un ajuste por inflación “de manera automática”

El gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, sugirió la posibilidad de incluir en la discusión paritaria con trabajadores estatales y docentes de su provincia un "ajuste por inflación" que se dispararía "de manera automática" si los aumentos de precios son superiores a lo previsto.



El mandatario, quien aclaró que todavía su administración no elaboró una propuesta concreta para los trabajadores, se manifestó partidario del modo en que negociaron y "han acordado los trabajadores bancarios".



"Es decir, establecer un monto, un porcentaje, pero después plantear un ajuste por inflación, de tal manera que todos tengamos la tranquilidad de que si la inflación se dispara o aumenta por encima de lo previsto, haya de manera automática una recomposición para los trabajadores", dijo Lifschitz en diálogo con la prensa.



Para el mandatario santafesino, ese "es un criterio interesante" y anticipó que "lo que se va a discutir en estos días es cuál es el piso a partir del cual arrancamos esa discusión”.



En ese sentido, el Ejecutivo santafesino citó para mañana a las 9 a los representantes de los trabajadores de la administración central para iniciar la negociación paritaria.



Lifschitz aclaró que su propuesta no implica dejar abierta la paritaria, sino “acordar que en la medida en que la inflación supere los salarios, éstos se vayan ajustando automáticamente para que los sueldos no pierdan frente la suba de los precios”.



Al ser consultado sobre el pedido de los sectores docentes de una recomposición salarial del orden de entre el 30 y el 35 por ciento, Lifschitz señaló que "es difícil hablar de esos porcentajes" porque "están totalmente alejados de las posibilidades de cualquier provincia y empresa del sector privado, más en un año en el que todas las expectativas están centradas en que la inflación baje”.