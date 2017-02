La Picasa vuelve a llevarse todo

Desde el último jueves, se decidió que los trenes de la línea San Martín, no hagan más el trayecto Buenos Aires-Rufino, sino que lleguen hasta Junín, porque las vías que cruzan la laguna La Picasa se vieron afectadas

Una obra millonaria de la Nación (gestión del Gobierno de Néstor Kirchner), que ahora queda en suspenso. Técnicos de la empresa están viendo cuál será el proyecto de estudio. No son pocos los que proponen un puente de hierro, con asestadura en las bases no atacadas de la laguna de un lado y del otro.

Esto es un tema que, también el gobierno del Frente Progresista de Santa Fe tiene su gran responsabilidad, desde Hermes Binner a Antonio Bonfatti, quienes en este tiempo debieron evitar -y aprovechar los períodos de seca ambiental, ideal para las obras reclamadas a gritos por la Asociación de Productores del Sur de Santa Fe.

Como respuesta estuvieron 4 años para la Estación de bombeo Alternativa Norte.

No se salva la Nación, ya 3 años, van para cuatro, esperando la Alternativa Sur, estación de bombeo en la zona del distrito de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, que no se terminó en tiempo y forma porque el gobierno de Cristina Fernández incumplía los contratos. Sumado a los más de 200 canales clandestinos.

No se hace público, pero técnicos de Vialidad prevén que de persistir este ingreso de agua, (hoy la laguna no se sabe cuántas hectáreas ocupa), la ruta no aguantaría 30 días sin cortarse su paso, también allí las aguas se comen las piedras y ya están en el nivel de la ruta.