Renuncia a Breitbart uno de sus máximos provocadores

NUEVA YORK.- Milo Yiannopoulos, el controvertido editor del sitio de ultraderecha Breitbart Tech, renunció ayer a su cargo tras recibir una lluvia de críticas de otros conservadores a causa de comentarios sobre relaciones sexuales entre chicos y hombres mayores.

Anteayer, la Conferencia de Acción Política Conservadora retiró su invitación a Yiannopoulos luego de que el blog conservador Reagan Battalions promovió en medios sociales un video de sus comentarios. La editorial Simon & Schuster y su unidad Threshold Editions dijeron más tarde que cancelarían la publicación de su libro Dangerous'.

Británico, de 32 años, Yiannopoulos provocó esta vez un revuelo cuando, el fin de semana, se difundió un video en el que defiende las relaciones sexuales con chicos de 13 años. En el video habla con los conductores de un programa de radio.

"No, no, no, usted está entendiendo mal lo que es pedofilia", dice Yiannopoulos. "La atracción sexual por alguien de 13 años, que es sexualmente maduro, no es pedofilia. Pedofilia es la atracción por chicos que no han alcanzado la pubertad", afirma en el video. Y agrega que la idea del consentimiento es "arbitraria y opresiva".

Yiannopoulos, editor de tecnología de Breitbart, es un extravagante activista vilipendiado al ser considerado racista y misógino, pero que se considera a sí mismo un cruzado gay contra la "corrección política". Es además un ruidoso seguidor de Trump, a quien apodó "Daddy" (papito) durante la campaña electoral.

Twitter, tras advertirle por sus comentarios racistas sobre la matanza de Orlando, le retiró la cuenta de forma permanente debido a sus ataques racistas a la actriz Leslie Jones.

Las disculpas de Yiannopoulos no han servido para apagar el fuego. Nadie se ha tomado en serio su argumento de que se trataba de un destilado de su "habitual mezcla de sarcasmo británico, provocación y humor negro".

En declaraciones realizadas ayer tras renunciar a Breitbart, Yiannopoulos dijo que estaría mal "permitir que mi mala selección de palabras perjudique el importante trabajo de mis colegas".