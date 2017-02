Conmoción en Murphy

"A raíz del hecho de abuso sexual contra una joven de la localidad de Murphy, precedido de otras agresiones sexuales en la localidad que pudieron haber sido indicios de un hecho más grave; voy a solicitar a la Jefatura de Unidad una investigación sobre la tarea de prevención de la Subcomisaria local y la recepción de denuncias". Escribió el Senador Lisandro Enrico en su facebook.

Por estos hechos de abuso sexual y de una presunta violación el pueblo de Murphy esta consternado y mañana a las 19:00hs. se realizará una movilización para reclamar sobre estos hechos. Hoy el Senador Enrico estará presente en el pueblo para escuchar a los vecinos.

"Mi hermana fue abusada y violada el viernes a la noche, y mañana vamos a convocar a una marcha a las siete de la tarde para pedir seguridad para nuestro pueblo, porque están pasando cosas feas". Comentó en dialogo con Radio Jota 98.3 Carolina, hermana de una chica con discapacidad que habría sido violada.

Los vecinos de Murphy sospechan de algunas personas como autores de estos hechos de abuso sexual: "Es martes y estos individuos no están presos, son de acá de Murphy y están prófugos. Son dos chicos mayores de edad". Comentó Carolina

Sobre el abuso hacía su hermana, Carolina comentó: "Fue el viernes a la noche, el sábado al mediodía mi hermana me relata todo lo que había pasado. Fui hacer la denuncia y después lleve a mi hermana para que declare todo lo que había pasado. Mi hermana tiene 18 años y una leve discapacidad".

"A través del Senadro Lisandro Enrico conseguí un abogado. La policía no da respuesta de todo lo que esta pasando, lo único que dicen que no encuentran a estos chicos. No están más en Murphy". Explicó Carolina.