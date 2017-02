Noche boxística en el galpón 2

Siete fueron las peleas desarrolladas en la noche del viernes y organizadas por el Club Independiente, donde los créditos locales tuvieron su anuncio para subir al cuadrilátero.

Juan Cruz Carranza ganador unánime por puntos en la pelea amateur y Javier “Gorila” Díaz en la profesional perdiendo por knock out técnico en la última vuelta del cuarto.

A pesar de la desición del juez, los espectadores aplaudieron la excelente pelea brindada ante el rival de Ameghino, el “loco” Chiora.

Este fue su escrito en la red social feisbook el sábado por la mañana : “Bueno. les cuento que anoche lamentablemente perdimos por knock out en el último round... una pelea muy dura de tome y traiga y me toco caer a mi y un corte en el ojo fue el que me arruinó la pelea... gracias a todos por el aliento... el boxeo es asi cuando se sube arriba del ring no se sabe cómo vamos a bajar....y gracias a todos por el aliento y a mi familia que es lo más grande que tengo.....”

Los fiscalizadores fueron Ramón Martínez, Raúl Grynblat, Gustavo Catellán y Daniel Miranda.

El árbitro responsable de las seis peleas estuvo a cargo de Joon Caballero.

Así se fueron presentando :

1er.pelea : Gastón Carabajal (Vedia) vs Fernando Caseda (Ameghino) Ganador

por puntos GPP

2da.pelea : Jorge Bonis (Rosario) Ganador por abandono en el 1er.round vs Alexis

Maciel (Ameghino)

3er.pelea : Sebastian Luque (Junin) Ganador por RSC Referí Suspende Combate

vs Roberto Gusman (Ameghino)

4ta.pelea : Nahuel Borris (Firmat) vs Kevin Roldan (Rosario) Ganador por puntos

GPP

5ta.pelea : Juan Cruz Carranza (Villa Cañás) Ganador por puntos GPP en fallo

unánime vs Alan Benarvino (Ameghino)

6ta.pelea última de fondo profesional : Javier “Gorila” Diaz (Villa Cañás) vs

Alejandro “loco” Chiora (Ameghino)

Ganador por knock out técnico en el cuarto

round