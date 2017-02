Berlocq frente a Nishikori, lo mejor del día en el "Argentina Open"

Berlocq, nacido en Chascomús y ubicado en el puesto 77 del ranking mundial, supo cambiar a tiempo su estrategia y venció al 'zurdo' Monteiro (84) en dos horas de juego, ante 4.600 espectadores que vibraron con su entrega en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.



El argentino, quien ingresó al torneo merced a un 'wild card' (invitación especial), había eliminado en las rondas previas al eslovaco Josef Kovalik (121) y al español David Ferrer (27), y su próximo rival será Nishikori (5), quien previamente le ganó al portugués Joao Sousa (41) por 6-1 y 6-4.



En la otra semifinal se medirán desde las 14 el ucraniano Alexandr Dolgopolov (66) y el español Pablo Carreño Busta (25).



Berlocq, de 34 años, volvió a instalarse en una semifinal después de siete meses, desde que lo había conseguido en el ATP croata de Umag, mientras que en Buenos Aires ya se había ubicado entre los cuatro mejores en 2015, cuando cayó ante el español Rafael Nadal, luego campeón del torneo.



El primer set fue todo de Monteiro, ya que dominó la cancha con un drive excelente por lo veloz y preciso, sumado a buenos saques, variados con efectos y ángulos que Berlocq no lograba descifrar, sobre todo porque se mostró ansioso y demasiado errático.



El argentino cedió su saque rápido, así quedó 3-1 abajo y luego 4-1 en apenas 17 minutos, con la táctica equivocada de intercambiar potencia: en ese terreno perdía siempre y por eso no extrañó que cediera el parcial por 6-3 en poco más de media hora.



En el segundo set, hubo un punto clave con Berlocq al servicio 2-2 y break point en contra, ya que lo salvó con un ace y un revés paralelo y eso desató el primer estallido del público en el estadio, lo que le dio el ánimo que necesitaba para poder torcer la historia.



En el game siguiente Berlcoq aprovechó el primer break point a su favor en todo el partido y quebró al brasileño, se adelantó 4-2 y comenzó a llevar el juego al terreno en el que se sentía más cómodo, de peloteos largos y golpes con mucho slice para restarle potencia a los impactos del tenista de Fortaleza.



El argentino, que a esa altura acumulaba aces (totalizó 12 en todo el partido), confirmó la ventaja con un muy buen juego de saque y luego volvió a quebrar para llevarse el set por 6-2 ante un Monteiro que comenzaba a equivocarse como no lo había hecho anteriormente.



Berlocq se alimentó una vez más del aliento de la gente y mostró mucha inteligencia para trabajar cada punto. Así fue demoliendo al brasileño.



El tenista de Chascomús levantó al estadio con una derecha paralela que dejó perplejo a Monteiro y le sirvió para ponerse 3-1 en ventaja y con el partido inclinado en su favor, ya que luego estiró a 4-1 ante un rival que jugaba cada vez más retrasado y a la defensiva.



Berlocq siguió variando el juego, ya que impactó tiros profundos, algunos drops y varios reveses con slice, y pese a que sufrió un quiebre de servicio, lo recuperó enseguida y se puso 5-3 y su saque para definirlo con el primero de los tres 'match points' que tuvo a su favor.



El argentino enfrentará a Nishikori, a quien venció en Indian Wells 2013, y perdió el mismo año en Australia, con la ilusión de seguir escribiendo su propia historia en el ATP de Buenos Aires.