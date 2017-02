Francisco: la explotación a los migrantes "hizo del Mediterráneo un cementerio"

El Papa Francisco denunció este viernes que los migrantes que van a Europa desde África y Medio Oriente "huyen de la guerra y el hambre porque han sido explotados" en sus países, y lo siguen siendo en Europa y hasta en el viaje, lo que "ha hecho del Mediterráneo un cementerio".



Denunció, además, en un diálogo con alumnos y autoridades de la Universidad Roma Tre: "Nosotros en general vamos allá a explotarlos. No explotemos, nosotros somos los poderosos que vamos a explotar".



Agregó que "ellos tienen hambre porque han sido explotados, y cuando llegan a Europa, donde piensan que tendrán un staus mejor, también son explotados, hasta por los traficantes en los barcos".



"Todo eso que sabemos (...) ha hecho del Mediterráneo un cementerio", criticó, al contestar las preguntas de los alumnos, entre los que estaba una joven siria que llegó a Italia desde la isla griega de Lesbos en abril pasado, cuando el Pontífice subió a su avión a 12 refugiados.



"¿Cuál sería la solución ideal? Que no hubiera guerra y hambre. Es decir, hacer la paz o hacer inversiones en esos lugares para que tengan recursos para trabajar y ganarse la vida", planteó Francisco.



El Pontífice comparó además la tragedia de los refugiados con la historia de Europa: "¿Cuántas migraciones tuvo Europa? Europa está hecha de migraciones e invasiones desde los inicios, como los normandos. Las migraciones no son un peligro, son un desafío para crecer", aseguró.