Cambiemos dice que Macri dará de baja una modificación al sistema para ajustar las jubilaciones

Luego de que la polémica resolución casi motivara el fracaso de la sesión en la que se trataba el el proyecto sobre el sistema de ART, los líderes parlamentarios de la UCR, del PRO y de la Coalición Cívica se comunicaron con el Poder Ejecutivo para plantare su malestar con el tema.



El radical Mario Negri, el macrista Nicolás Massot y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, hablaron con Macri para relatarle la situación y para pedirle la rectificación.



Según relataron luego, obtuvieron el "compromiso" del titular del Ejecutivo para dar marcha atrás con la polémica resolución.



Minutos antes, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que si "es cierta" una resolución de la Anses por la que se modifica el cálculo de la movilidad jubilatoria pedirá la renuncia de "(Emilio) Basavilbaso -titular de la Anses- o de quien corresponda".



En tono elevado frente a la Sala de Periodistas de la Cámara baja, Carrió se dirigió a Sánchez, quien atendía un llamado telefónico, expresándole: "deciles que si hacen estas cosas, que agreden las reglas de la ética voy a pedir la renuncia de Basavilbaso o de quien corresponda".



Carrió había dejado expuesta su desacuerdo en el recinto, cuando los opositores bloques del Justicialismo y del Frente Renovador habían anticipado que no apoyarían la ley de ART por la aparición de la cuestionada resolución.



"Esto es nefasto, nos vamos a abstener en la votación de la ley", anticipó la massista Graciela Camaño, antes de obtener el respaldo del justicialista Diego Bossio.



Carrió recogió el cuestionamiento: "Si lo que dice la oposición es cierto, pido una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo", espetó; al tiempo que se comprometió con la oposición a que "el Gobierno deje sin efecto la resolución".



Finalmente, al oficialismo le alcanzaron los votos para imponerse en la votación, mientras el massismo y el kirchnerismo se retiraban de la sesión reprochándose mutuamente las posturas tomadas.



Al término de la sesión, Sergio Massa afirmó que "el mismo día que se trata el 'choreo' del Correo, el oficialismo viene con esto" y que "a Cambiemos lo salvo el kirchnerismo levantándose de sus bancas al momento de la votación".



Según analistas políticos el líder tigrense calculaba que si los votos del kirchnerismo se sumaban a los otros 22 negativos, Cambiemos perdía la votación de la ley de ART.

De la otra vereda, Teresa García había advirtiendo esa situación y ya sabía que aún votando los números no le daban para derrotar al oficialismo.



Por eso, desde el FpV-PJ le cuestionaban al Frente Renovador y al Justicialismo que no se levantaran de sus bancas para dejar sin quórum la sesión y consecuentemente, impedir que se votara.



El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados expresó su "contundente rechazo" a la decisión que tomó el Poder Ejecutivo por la cual se modifica el sistema de reajuste semestral de jubilaciones, que anoche estuvo a punto e hacer fracasar la sesión en la que se debatía el proyecto sobre ART.



En este sentido, los diputados liderados por Oscar Romero y Diego Bossio manifestaron que “esta medida no solamente afecta a jubilados sino que también perjudica a trabajadores y jóvenes que estudian con el apoyo de Progresar, a beneficiarios de la Asignación Universal y otros programas".



“Quieren sustentar las facilidades que le dan a las empresas del padre del Presidente con la plata de los jubilados y los sectores que peor la vienen pasando. No podemos permitir que a las cuotas de Franco Macri las financien nuestros jubilados”, remarcaron a través de un comunicado de prensa.



Y agregaron: “Queremos que se respete el espíritu de la ley de movilidad jubilatoria. Esta es una decisión injusta del Presidente y su Gobierno, va en contra de los que más lo necesitan. Están aumentando menos de lo que corresponde”.