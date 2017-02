Las piedras de las Sierras, no se pintan...

Mónica es una vecina de Teodelina que a fines de enero estuvo vacacionando en las Sierras de Córdoba, pero antes de regresar a su pueblo decidió pintar unas piedras en Cosquin con la inscripción: "2017. Mónica, Sergio. Teodelina".

Esta mujer no solo pintó la piedra, sino que también le tomó una foto y la subió a su facebook. Como era de esperar cientos de personas comentaron la publicación, y las mismas no fueron buenas.

Entre varios insultos, algunos mensajes dicen: "Por qué no pintas tu casa, que andas pintado propiedad de todos!" - "Deberían declararlos familia no grata en toda la Provincia de Córdoba. Lamentable lo que hicieron" - "Doña venga a limpiar la piedra" - "Ya vamos a ir a pintarte tu casa con aerosol a ver si te gusta".



La señora no contestó ningún comentario, sino que siguió subiendo fotos de sus vacaciones en Córdoba.