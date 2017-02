"El 18% no es un techo, es el piso"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que va a hacer su "mejor esfuerzo" por que empiecen las clases y explicó que el 18% de aumento "no es un techo, sino un piso". En el programa Debo Decir, Vidal comenzó aclarando que ella "sabe que los docentes merecen ganar más", pero señaló que "esa no es la discusión, sino cuál es el mejor esfuerzo que podemos hacer". En ese sentido, aseguró que la propuesta oficial consta de un 18 por ciento de aumento en el salario de bolsillo con el compromiso de reabrir la paritaria en mayo y otorgar otra suba si la inflación que registre el Indec es superior a lo previsto. "Si la inflación en vez de 18% es 25%, el aumento será del 25%; no pueden perder", sintetizó. Si bien reconoció que los docentes cuentan con un legítimo derecho a la huelga, la gobernadora adelantó que descontará los días sin clases y que usará "todas las herramientas legales" para que empiecen. Pero agregó: "Espero no tener que llegar a eso". Vidal se dirigió particularmente a Roberto Baradel, líder del sindicato mayoritario, y le pidió definir si es "un diálogo gremial" o político. Por otro lado, aclaró que en la provincia el sueldo promedio de un docente es de $15 mil, porque "tenemos el presupuesto que tenemos". También aseguró que suele mostrarle a los sindicalistas los números de la provincia y por eso más de 20 gremios ya cerraron en diciembre su paritaria para todo el año. Por último, Vidal dijo que estaba de acuerdo con que no se negocie una paritaria nacional porque el presidente "no puede definir por nosotros los sueldos ya que no sabe lo que cada provincia puede pagar".