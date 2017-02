“La situación no da para más”

El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe Ricardo Argenti se refirió al duro comunicado que emitió ayer la entidad que preside en donde piden al gobierno provincial que se realicen las obras necesarias, y señala que "una vez más el agua caída en exceso y sus consecuentes inundaciones han puesto en evidencia la falta de previsión del Estado en toda su dimensión".

En diálogo con Agenda Santa Fe, Argenti repartió responsabilidades, "aquí hay veinte años de ninguneo de estas obras y de minimización del problema que terminan en esto" se quejó. En este sentido el documento de la Sociedad Rural Santafesina afirma que "indiscutiblemente es necesario un estudio global de cuencas sin límites provinciales, para conocer por dónde llega el agua y cómo debe seguir su curso", pero que "sea cual fuere el resultado todos los habitantes de las partes más bajas de esas cuencas saben perfectamente por dónde se va el agua, o por dónde se debería haber ido si al menos se hubieran hecho las obras locales menores de zanjeo, cunetas, caminos, alcantarillas y canales por los bajos naturales".

Ricardo Argenti reclamó además créditos blandos, ya que "los de abril nunca llegaron"y solicitó períodos de gracia "como mínimo dos años para que el productor pueda, más o menos, reorganizar su producción". En este contexto, Argenti dijo "la excención o prórroga del impuesto inmobiliario que es lo que establece la ley de emergencia, obviamente es un paliativo mínimo".

La sombra de la 125

"La eliminación gradual de las retenciones a la soja fue una mala noticia. Y después el no respeto del gradualismo también", dijo Argenti y completó la idea, "no digo que se trabaje a pérdida con el maíz o el trigo, pero tenés que hacerlo con muy buena tecnología para garantizar un rendimiento que te permita la diferencia".

El tambo y los números que asustan

Para Ricardo Argenti no es exagerado hablar del cierre de mil tambos y entre las razones a las que atribuye el número se encuentran también "los acuerdos en la cadena de producción que nunca se produjeron". El presidente de Sociedad Rural santafesina sufre los problemas en carne propia ya que es productor agropecuario, y desde ese lugar se refirió a la gravísima situación que atraviesa SanCor. "Eso son indicadores serios de la cuestión que aparentemente el gobierno o no los capta, o capta tarde", concluyó.

"Hay una lógica que no está funcionando."Se lamentó Argenti que aseguró que desde la entidad que preside "estamos esperando que nos llamen para encontrar soluciones." Y pidió a los funcionarios que salgan de sus oficinas para palpar la problemática del tambero y del productor agropecuario.