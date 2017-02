“Tenemos necesidad de obras de infraestructura hídrica”

"Estamos ante una situación de crisis hídrica excepcional" comenzó diciendo el ingeniero Juan Carlos Bertoni. El flamante funcionario ponderó la situación como "un evento de mega-escala hídrico, con lluvias importantes que no son de la última semana o del último mes, sino que venimos de varios años (2015 2016) y hay previsión de continuar con este período", pero fue muy claro en sus conceptos y explicó: "si hoy en día llueve 200 mm en alguna zona y es casi como arrojar un balde de agua sobre una mesa de vidrio. Esa es la situación que tenemos".

Las deficiencias en evidencia

Juan Carlos Bertoni es el sucesor del radical Roberto Porta en la Secretaría de Recursos Hídricos, y a poco de asumir define: "Cuando tenemos una situación de este tipo, se ponen en evidencia los problemas y las deficiencias. El problema no es porque llueve mucho, pero llueve mucho y se pone en evidencia".

"Ahí tenemos toda una necesidad, por un lado de obras de infraestructura y tal es así que el gobernador y el ministro Garibay me han pedido que trabajemos fuertemente en materia de infraestructura hídrica", confió Bertoni en cuanto a las directivas recibidas. El funcionario también se refirió a la problemática de los llamados canales clandestinos y destacó:" si realizamos canales sin hacer un análisis de lo que se denomina impacto hidrológico, lo que hacemos es transferir el problema".

Juan Carlos Bertoni prometió trabajar de manera mancomunada con los distintos ministerios, y anticipó que bregará porque la provincia cuente con una ley de aguas, de la misma manera que una ley de suelo, de arrendamiento, de forestación, etc.