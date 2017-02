Polémica con Macri : Está en la mira de la justicia por condonar una deuda millonaria a su padre

La fiscal resalta que el "consentimiento estatal" fue realizado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia y sin acreditar de quién recibió instrucciones.

La justicia argentina no da abasto con la clase política del país. Mientras se suceden las causas por corrupción contra ex altos funcionarios kirchneristas, Mauricio Macri tampoco se salva del ojo de los tribunales. Una fiscal ha pedido ahora que se rechace por "abusivo" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del mandatario conservador y una empresa de su padre, el magnate Franco Macri, que supondría en la práctica la condonación de una deuda con el Estado valorada hoy en 4.200 millones de pesos (unos 250 millones de dólares).

La deuda del grupo empresarial de Franco Macri con el Estado viene de lejos. El magnate se hizo con las riendas del Correo Argentino en 1997 durante el proceso de privatizaciones de los años 90. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010) alegó que Macri no cumplía con sus obligaciones y volvió a estatizar la compañía. El litigio entre el Estado y el grupo Macri se prolongó durante más de una década. En junio de 2016, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el Ministerio de Comunicaciones aceptó la nueva oferta de la compañía, una propuesta que equivale, según la fiscalía, a una condonación del 98,8% de la deuda (que originalmente, en 2001, era de 293 millones de pesos-dólares, según la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones). A día de hoy, esa condonación equivaldría a 4.277 millones de pesos (más de 250 millones de dólares). Una cifra que, según los cálculos de la fiscalía, se elevaría, por efecto de los intereses, hasta los 70.000 millones de pesos en 2033, cuando se acabaría de pagar la última cuota del acuerdo.

Para la fiscal Gabriela Boquín, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ese acuerdo entre el Ministerio de Comunicaciones y el grupo empresarial de Franco Macri equivale a una "condonación abusiva" de la deuda. En su dictamen, la fiscal resalta que el "consentimiento estatal" fue realizado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia y sin acreditar de quién recibió instrucciones. La fiscal Boquín ha pedido a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que rechace el acuerdo, dado que a su juicio "perjudicaría gravemente el patrimonio del Estado" en favor de un familiar del presidente. "La propuesta (del Correo Argentino) fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional", señala la fiscal en su dictamen, y echa en falta que no mediara en el asunto la Oficina Anticorrupción o la Comisión de Ética Pública.

Para el Gobierno, sin embargo, el acuerdo se ajustó a la ley. "Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero", declararon al diario "La Nación" fuentes del Ministerio de Comunicaciones. Las críticas de la oposición ante el escándalo no han tardado en producirse. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (que tiene abiertas varias causas de corrupción en su contra), abrió el fuego desde las redes sociales: "Mientras (el diario) Clarín te desvía con inventos, Macri en el día de su cumpleaños acaba de hacerse un regalo de 70.000 millones", escribió la ex mandataria peronista en su cuenta de Twitter.

Las relaciones entre Mauricio Macri y su padre, uno de los hombres más ricos de Argentina, nunca fueron muy fluidas. El patriarca de la familia llegó a criticar a su hijo en público antes de que llegara a la Casa Rosada, y recientemente le puso un "cinco" raspado a su gestión del primer año de Gobierno (mientras el mandatario se autoadjudicó un benevolente "ocho"). Pero esas críticas son puras anécdotas comparadas con los quebraderos de cabeza que le ha dado Franco Macri a su hijo. El escándalo de los "Papeles de Panamá" todavía colea y tanto Mauricio como Franco Macri están siendo investigados por la justicia por su relación con oscuras cuentas offshore abiertas por el patriarca de la familia en varios paraísos fiscales.