Tetazo: la marcha de las tetas caídas

Organizaciones feministas y sociales realizaron ayer un "tetazo" frente al Obelisco en el centro porteño, y en las ciudades de Córdoba, Rosario y Mar del Plata, en reclamo de "la soberanía de los cuerpos", tras el operativo policial que impidió que tres mujeres hicieran topless en Necochea, el pasado 28 de enero. Pero, en plena protesta, los disturbios no se hicieron esperar.

"¡Afuera macho, afuera!" fue uno de los cánticos que se hizo escuchar en la protesta, en oposición a la presencia de hombres. Por no entender la consigna de la manifestación o por solo estar presentes para mirar.

"Afuera macho, afuera"





"¿Ustedes entienden el concepto de macho? Hombre no es macho. El concepto estereotipado. No lo entienden. No sé por qué estás acá", le dijo a los gritos una de las participantes a dos hombres mientras discutían. "Después te dicen pelotuda y te enojás me decís", agregó.

Disturbios en el "tetazo"



"Esto no es histeria femenina. Estamos defendiendo nuestros derechos", dijo otra participante a los hombres que no podían entender la postura de las convocadas.

"No puede ser que en un ámbito público hagan un acto, con todo el derecho de hacerlo, para que después echen a la gente", se quejó uno de los hombres.