Pese al esfuerzo, Argentina pasó de la gloria al repechaje en sólo tres meses

Sin pasar por alto el bochorno de la despedida, primero con el sparring italiano Alessandro Giannessi cargando al público argentino y con Diego Schwartzman, Leonardo Mayer y el masajista Walter Alfonso pidiéndole explicaciones de una manera poco amistosa, y luego con los italianos yéndose al vestuario a las corridas bajo una lluvia de insultos y en el medio de la protección de los agentes de seguridad, queda esa doble fotografía absolutamente diferente entre sí. Al mismo tiempo, con dos equipos separados por unos pocos metros con la red de por medio y expresando sus emociones de una manera bien distinta. De un lado los italianos, con Fabio Fognini en cueros, revoleando su remera empapada en sudor y parado sobre una silla en el medio de sus compatriotas; a los saltos, a los gritos, a risa amplia y con la felicidad absoluta. Del otro, los argentinos, abrazados en una ronda para repetir la imagen que se vio en cada match desde que Daniel Orsanic es el capitán de la Copa Davis; pero esta vez no hay festejos y sólo existe la preocupación por dejar el mensaje íntimo de “no hay nada para reprocharnos” y, sobre todo, por levantar el ánimo del más caído de todos: Guido Pella.

Argentina perdió por 3 a 2 la serie de la primera ronda de la Davis que, justamente, no se trató de una serie más porque, por primera vez en la historia, el seleccionado nacional de tenis la jugó siendo campeón de un torneo que se le negó durante una larga y negra racha de 93 años. Aunque queda la sensación de que se la desaprovechó por una larga lista de errores organizativos, la fiesta no pudo tener el parche de una victoria que, en los números, pasó de absolutamente lejana el sábado durante el dobles (Berlocq y Mayer levantaron un match point en el tie break del quinto set que pudo haber significado un 3-0 rotundo) a quedar al alcance de la mano ayer cuando Pella tomó una ventaja de dos sets en su partido frente a Fabio Fognini. Pero no se cristalizó la hazaña. Y no se redondeó un triunfo que aunque estuvo cerca en los números siempre dio la sensación de quedar muy distante sobre el polvo de ladrillo del Parque Sarmiento. En definitiva, el 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 del mejor jugador italiano sobre el bahiense concretado en otra batalla de cuatro horas y 15 minutos le dio el pasaporte a la siguiente ronda a los visitantes y, como consecuencia, la obligación para Argentina de volver a jugar un repechaje en septiembre.

La crónica del partido final debería resumirse en un sólo protagonista: Fognini. Porque el partido siempre pasó por él. Por él y por su talento. Por él y por esa capacidad que tiene de pegar con una facilidad asombrosa y con el mínimo esfuerzo, como si la pelota siempre buscara su raqueta y no sucediera la lógica de lo contrario. Por él y por esas lagunas que de vez en cuando lo invaden y que hacen que de repente se transforme en un tenista del montón.

Por eso Pella se quedó con los dos primeros parciales y la gente se entusiasmó hasta el frenesí. Fue un lapso. Fue una exhalación de apenas 87 minutos en la que el argentino sacó esa ventaja aprovechando sus aperturas de jugador zurdo pero, fundamentalmente, los 46 errores no forzados de su adversario que vinieron, en un gran número, luego de los peloteos más largos y con el drive invertido. Daba la sensación por entonces que quien luego daría vuelta la historia estaba aburriéndose en la cancha. Sufriendo. Y más pendiente de pelearse con algunos maleducados del público que de revertir un panoramacomplicado.

Después sucedió lo que se esperaba. Fognini se afirmó en sus golpes, comenzó a lastimar con su drive y, para colmo, Pella empezó a jugar mucho más corto y por el medio y dando además perceptibles imágenes de cansancio. Un quiebre en el octavo game del tercer set y otro en el tercero del cuarto llevaron el encuentro a un quinto capítulo. Los 7 mil argentinos que llenaron el estadio empujaron a su compatriota para que hiciera el último esfuerzo. Pero todo estaba escrito. El desmoronamiento pudo haber ocurrido en el primer game cuando Fognini desaprovechó dos break points. Y finalmente ocurrió en el quinto con un nuevo quiebre. Resultó el decisivo.

Pella se fue entre un mar de lágrimas propias y todos los consuelos ajenos y Argentina resignó demasiado rápido la chance de defender esa Davis que tanto costó conseguir. Ahora habrá que luchar para seguir en la elite como sucede desde aquel ascenso conseguido en septiembre de 2001 frente a Bielorrusia. Son 16 años en el grupo Mundial, un título y otras tres finales en este tiempo. Demasiado fuerte fue todo como para volver a la zona Americana sin pelear. Claro que para hacerlo con las mejores armas deberán estar los mejores en la cancha dentro de siete meses. Ya no podrá haber excusas de cansancio o de calendario. Todo el tenis argentino y los campeones de 2016 merecen seguir en Primera y volver por un nuevo sueño el año próximo.