Sudamericano sub-20 - Perdió Argentina 3 a 0 en Ecuador

La agónica victoria ante Colombia le dio fuerzas a Argentina tras el tropiezo ante Uruguay, en la primera fecha del hexagonal final. Apoyada en este plus anímico, la Selección enfrentaba a Ecuador, un equipo que llegaba golpeado tras perder 4-2 ante Venezuela y con la urgencia de un triunfo para seguir en la pelea. Si bien no le garantizaba un lugar en el Mundial, una victoria hubiese acercado al equipo de Claudio Ubeda a Corea del Sur.

En este contexto, el conjunto nacional no pudo hacer pie, cayó claramente por 3-0 y se complicó. Quedó con tres puntos y, junto a Colombia, son los que se quedan -hasta el momento- afuera del Mundial. Aún le resta jugar dos encuentros (Brasil y Venezuela).

Ecuador fue definitivamente más. En los primeros 45' el 1-0 parcial fue un justo resultado ya que desde el principio se mostró más profundo y preciso que Argentina. A los dos Cabezas remató por arriba del travesaño, avisando que el sector derecho de la defensa de la Selección sufriría los embates de los locales. A los seis volvió a avisar Angulo después de remontar la misma banda y Cambeses alcanzó a dominar en dos tiempos.

La apertura del marcador llegaría a los 36'. Juan Foyth salió mal desde abajo y eso fue aprovechado por el ataque ecuatoriano. Lisandro Martínez metió la mano después del remate de Herlin Lino y el árbitro no dudó: penal. Pervis Estupiñán remató con calidad y puso el 1-0.

¿ Y para la Argentina? Muy poco. Remates que no llevaron peligro y desbordes que no terminaron bien. La más clara fue a los 28'. Santiago Azcacíbar tiró un centro desde la izquierda, que fue dominado por Lautaro Martínez. Aguantó la marca y giró rápido, pero finalmente no pudo rematar con éxito.

En el complemento, las entradas de Matías Zaracho por Julián Chicco y Ezequiel Barcos por Brian Mansilla parecieron darle una pequeña primavera al conjunto nacional, que se ilusionó con encontrar la vuelta para complicar a Ecuador y llegar al empate. Si bien esto no lo tradujo en situaciones de gol, en los primeros minutos de la segunda etapa se jugó notoriamente mejor que en la primera.

Pero poco duró la ilusión. Cuando Ecuador volvió a ajustar las marcas y ganó en intensidad, todo volvió al cauce del primer tiempo. Tanto así, que a los 12' Jordy Caicedo empujó solo por el segundo palo para el 2-0. El delantero aprovechó un ataque profundo de Estupiñán con Cabezas, quien tiró el rastrón para la llegada del n° 19.

Cinco minutos después, de un pelotazo que no parecía llevar mucho peligro para la defensa argentina, Bryan Cabezas le ganó la espalda a Nicolás Zalazar y metió el tercero. A esa altura ya era demasiada la diferencia, en lo físico, en el juego y el resultado. Ecuador reguló, Argentina no pudo descontar y, por el juego desplegado, el horizonte del equipo se vislumbra complicado.

Por su parte, Uruguay se transformó en el primer clasificado al Mundial de Corea del Sur tras ganarle 3-0 a Colombia con goles de Waller, Schiappacasse y De la Cruz. En tanto, Brasil superó con sufrimiento a Venezuela por 1-0 con un gol agónico de Felipe Vizeu.