Bonfatti aseguró que "en el Frente Progresista no hay espacio para el PRO"

El presidente de la Cámara de Diutados provinical, Antonio Bonfatti, negó de plano la posibilidad de sumar al PRO al Frente Progresista, porque "la derecha, como está manifestada en cada una de las medidas del gobierno nacional, no tiene cabida dentro de una fuerza progresista" como la que gobierna la provincia de Santa Fe.

"Gobernamos Santa Fe gracias a que existe el Frente Progresista, por tercera vez convalidamos la gobernación de la provincia", enfatizó el exgobernador de Santa Fe en declaraciones al portal Conclusión, y añadió: "En el Frente Progresista no hay espacio para el PRO".

"Las puertas están abiertas a todos los que coincidamos en un proyecto que tenga que ver con la integración del territorio -señaló-, con la inclusión social, con la economía del desarrollo, siempre ligado a nuestras instituciones básicas, a nuestras empresas, a su historia, a su diversidad productiva".

"En las declaraciones de los últimos días en las que el radicalismo ha optado por Cambiemos", indicó Bonfatti, y explicó: "Ellos tendrán que definir cuál va a ser su destino, nosotros vamos a seguir con un proyecto que está abierto a todos aquellos que los quieran integrar".

Finalmente, advirtió. "Si hay un partido que se va, también hay ocho partidos que conforman el frente, hay mucha gente en esta dinámica de la política, de las organizaciones de la sociedad civil, referentes de otros partidos políticos, gente común que no está individualizada con un partido que tiene voluntad de sumarse a un proyecto".