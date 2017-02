Por los problemas con Pami, la Defensoría reclamó ante Nación

Ante los reiterados problemas que se vienen suscitando con los servicios que presta en el centro norte provincial la obra social Pami, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe envió ayer una nota al director nacional del organismo, Carlos Regazzoni, con el objetivo de poner en conocimiento la situación local y solicitar su intervención.



Marcela Calcaterra, directora de Consultoría Técnica de la Defensoría aseguró que "a diario recibimos presentaciones de la ciudad de Santa Fe y de todo el interior; los problemas que más vemos en los últimos tiempos, y que no se logran solucionar, son las demoras para la provisión de prótesis para intervenciones quirúrgicas que llegan a tardar meses y de medicamentos oncológicos, a pesar de que se ha estado difundiendo que el sistema iba a ser agilizado no es así, las demoras siguen y son de entre 30 y 45 días", cerró.



En los últimos días sí se destrabó el conflicto con las cirugías, que habían sido canceladas por atrasos en los pagos de prestaciones anteriores.



En la nota que enviaron a la Nación brindan más detalles. En lo que refiere a elementos ortopédicos enumeran demoras para recibir sillas de ruedas, colchones antiescaras, andadores, etc. Respecto al tema prótesis "desde esta Defensoría debieron iniciarse numerosas actuaciones a efectos de verificar donde radicaba el problema de las demoras, averiguando que los plazos se alargan en el momento de autorización en la Sede Central (en Buenos Aires) y el posterior proceso de compra y entrega por parte de las ortopedias".



En la sede local



El titular de la agencia local de Pami, Alfredo Marinelli, brindó detalles de la complejidad del procedimiento, en especial cuando se trata de prestadores alternativos: "Los prestadores alternativos tienen un proceso más largo para cobrar. Se inicia con la factutración en la Unidad de Gestión Local (UGL), se audita, pasa por todos los estadios administrativos acá y va a Buenos Aires donde pasa por los mismos controles. Recién ahí se procede a pagar. Los que tienen siempre la prioridad son los prestadores de cartera asignada, los sanatorios por ejemplo, que son los que nos prestan el servicio siempre", explicó.



En una reunión que la Defensoría mantuvo con representantes de la Federación Santafesina de Entidades de Jubilados y Pensionados se plantearon además otras problemáticas: demoras y dificultades en el acceso al segundo nivel de atención, falta de recurso humano en las agencias o centros de atención personalizada del interior.



Por último, advierten que han recibido como uno de los mayores inconvenientes la excesiva centralización de los trámites y autorizaciones, con la correspondiente demora que esta circunstancia acarrea.



Pami Escucha



La Defensoría solicitó también que el número Pami Escucha atienda todos los días del año y las 24 horas del día y que se brinden mejores aportes para los Centros de Jubilados del interior (para enfermería, pedicuría y talleres de actividades recreativas) ya que actualmente no serían suficientes.