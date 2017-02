SCAGLIA – SPINOZZI: “Después de 10 años de gobierno socialista seguimos improvisando"

Los legisladores macristas resaltaron la importancia del encuentro y destacaron la presencia de funcionarios de Agroindustria de Nación quienes hicieron énfasis en la necesidad de trabajar con profesionalismo en el diseño de obras y también sobre la importancia de llevar adelante buenas prácticas agrícolas para sumar el compromiso de cada uno con el medioambiente. En su intervención destacaron además la necesidad de avanzar en leyes provinciales, donde Scaglia puntualizó sobre el proyecto de Ley Provincial de Consorcios y Cuencas y sobre el Nacional de Seguros agrícolas que sean multipropósito, ambos proyectos son fundamentales para los productores en estos momentos.



Los legisladores se mostraron preocupados por la falta de planificación hídrica que tiene la provincia y la ausencia de proyectos concretos elevados a Nación, ¨el Gobierno Provincial no tiene proyectos de obra concretos presentados a Nación porque no hay una planificación hídrica en toda la provincia. Por mi parte encuentro mucha hipocresía en los dichos de Garibay porque miente al decir que elevaron proyectos a nación cuando en realidad son trabajos preliminares y no hay pan ejecutivo. Estamos cansados de reuniones de trabajo donde se va a evaluar, es hora que la provincia defina cuál es el plan hídrico y se los cuente a los productores, Intendentes y Presidentes Comunales y a partir de ahí comenzar a trabajar sobre algo concreto, no sobre un papel en blanco¨, declaró Scaglia.



En referencia a lo manifestado por el Ministro Garibay de llevar adelante a partir de marzo una mesa de trabajo, la Diputada Scaglia manifestó ¨la propuesta del Ministro de querer comenzar en marzo me parece una falta de respeto a los productores, deberían haber comenzado hace años. A diez años de atraso queremos sumarle unos meses mas?. No veo la dificultad de comenzar ya, la emergencia está hoy, las necesidades son concretas y el trabajo ya debería haber comenzado. Por otro lado también es necesario que el Ministro Garibay de los nombres de los nuevos funcionarios que serán responsables después de la salida de Porta y podamos tener contacto con ellos. Sin funcionarios responsables de áreas es imposible trabajar con seriedad ¨.



Spinozzi se refirió también a la situación que están atravesando muchas localidades que sufrieron inundaciones no solo en la zona rural sino que también en los cascos urbanos, remarcó que ¨la situación es dramática¨ y que “ las autoridades provinciales deben hacer las obras necesarias para mitigar esta situación y que no vuelva a ocurrir¨. ¨Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de gestionar ante las autoridades nacionales los fondos, para eso les solicitamos a los representantes de la provincia o de los comités de cuenca que nos informen cuáles son las obras indispensables para poder sacar el agua¨.



Para finalizar Scaglia afirmó que ¨Celebro que después de 10 años de Gobierno Socialista se abran mesas de diálogo porque evidentemente las cosas no se hicieron bien, pero no hay más tiempo para la improvisación. Exigimos que el Gobierno Provincial ponga todo lo que hay que poner para resolver este problema y que en el término de seis meses presente todos los proyectos hídricos ante Nación. Que se pongan a trabajar y realicen los proyectos ya.