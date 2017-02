Zaffaroni: "Si Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco porque me hizo leer su denuncia"

"Si Nisman estuviera vivo creo que yo lo ahorco porque me hizo leer varias veces su denuncia". En estos términos se expresó Eugenio Zaffaroni al ser consultado sobre el nuevo impulso que cobró la denuncia del fallecido fiscal de la UFI AMIA contra Cristina Kirchner y varios ex funcionarios por encubrir a los autores del atentado contra la mutual judía.

"La causa se reactiva por una razón de revanchismo, no encuentran que hacer y reabrieron esta causa, que no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia.

"Lo dijimos en su momento, esa denuncia de Nisman son 300 fojas incomprensibles. Es una catástrofe ese escrito, un corte y pegue hecho con una computadora. Creo que es cualquier cosa", agregó Zaffaroni en una entrevista con Radio 10.

El ex juez de la Corte también cuestionó que la presentación judicial de Nisman contemple la figura de traición a la patria contra la ex presidente y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. "Quieren que un tratado configure traición a la patria, algo que la Constitución dice que debe ser cuando hay una guerra y acá no hubo ninguna guerra".

Por otro lado, señaló que "el propio jefe de Interpol dijo que Argentina nunca quiso levantar las órdenes de captura". Y volvió a insistir en que la reapertura de la denuncia "es parte de un revanchismo, algo sin ningún fundamento, disparatado y vergonzoso".

Este miércoles, con el fin de la feria judicial, el juez Ariel Lijo ordenó avanzar con la causa y le pidió al fiscal Gerardo Pollicita que realice medidas de prueba.