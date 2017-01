El agua potable de María Teresa continúa en los estándares de calidad más altos

Las consultas de los asociados versaban sobre la calidad que hoy en día presenta el agua potable de María Teresa, luego de las inundaciones que sufrió esa localidad.

“Lejos de haber variado la calidad del agua podemos decir que se encuentra más controlada que nunca ya que, tanto desde el ENRESS como nosotros mismos, hemos multiplicado los controles y análisis que hacemos sobre el agua que producimos”, señalaron desde el concejo de administración de la Cooperativa Eléctrica de María Teresa. El agua potable que consumen los asociados de la Cooperativa Eléctrica de María Teresa, tratada con sistema de ósmosis inversa y provista mediante la red de agua potable a cada uno de los domicilios, ha sido evaluada por el ENRESS (máximo organismo de contralor del rubro) como de “calidad 1”, siendo esta la más alta calificación existente. Ese organismo asigna estándares de calidad al agua potable provista por los concesionarios de servicios públicos, sean estatales (municipios, comunas) o entidades de la economía social (como es el caso de las Cooperativas de Servicios Públicos de María Teresa). “El Concejo de la Cooperativa ha priorizado que los maríateresenses tengamos acceso al agua de la mejor calidad al menor precio posible. Por ello, dentro de lo que es el balance de la cooperativa, este es uno de los rubros más sensibles. Nos cuesta mucho mantener lo más acotado posible el déficit económico que se genera con el agua (son muy caros los insumos), pero no dudamos en continuar sosteniendo esta calidad a estos costos, porque en el balance social, en el otro balance, en el que nos importa principalmente (en lo que tiene que ver con la salud pública, la inclusión y la calidad de vida que implica que agua de máxima calidad salga por la canilla) sabemos que es largamente superavitario lo que hacemos”, explicó el gerente de la cooperativa Guillermo Caporalini. Desde la Cooperativa Eléctrica de María Teresa recomendaron no consumir agua de pozo o de fuente no segura y si, en cambio, consumir agua potable porque esta garantiza las condiciones de salubridad.