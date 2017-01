Enrico: “Necesitamos que el Estado pueda actuar frente a los canales clandestinos”

El senador provincial Lisandro Enrico (General López) pide habilitar sesiones extraordinarias para darle sanción definitiva al proyecto de su autoría: “Necesitamos que el Estado esté facultado para actuar ante los canales clandestinos, ya que hoy la legislación no lo habilita”, dijo y aclaró que “no vamos a solucionar todo con una Ley, pero sería un paso adelante”

El senador provincial Lisandro Enrico (UCR-General López) insiste en el urgente tratamiento de su proyecto de Ley para el control de canales clandestinos, que cuenta con media sanción de Senadores desde 22 de octubre de 2015, y se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de una resolución definitiva.

“Es una parte de la problemática, el de los llamados canales clandestinos como cualquier tipo de obra no autorizada que genere problemas hacia otras personas. La legislación no está preparada para estos temas, necesitamos una norma para actuar de manera rápida ante estas situaciones”, expresó.

¿Por qué es necesario contar con la norma? “Hoy no podemos entrar a un campo privado sin una orden judicial, para eso hay que hacer un expediente antes y lo que necesitamos es que el Estado, ante la gravedad de una situación, esté facultado para actuar ante una obra no autorizada. Hoy la legislación no lo habilita”, aclaró Enrico.

“No es que con una Ley vamos a solucionar todo, pero es un paso adelante para ir armando un mecanismo que, de alguna manera, el ministro (José) Garibay ya está preparando. Un protocolo de cómo llegar, cómo actuar con eficiencia, armar equipos de trabajo, incorporar ingenieros. Otras Provincias han avanzado con éxito a partir de regulaciones más estrictas”, agregó el legislador.

Sobre el desplazamiento de Roberto Porta al frente de la Secretaría de Asuntos Hídricos de Santa Fe, Enrico prefirió desdramatizar la situación: “Estaba claro que Porta no estaba a gusto donde estaba y que no estaba funcionando bien. No es por política que se tomó la decisión sino por la funcionalidad”.

“Que se habilite en sesiones extraordinarias ya mismo y votarlo”, insistió el representante del departamento General López sobre su proyecto. “Será mejor si en febrero ya se puede analizar, se modifique lo que se deba modificar y tener una legislación que le permita a la Provincia armarse de un poder de policía cuando una persona hace una obra ilegítima sin permiso”, concluyó.