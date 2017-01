Cristina le contestó a Macri por la divulgación del audio

La ex presidenta Cristina Fernández se refirió por primera vez a la divulgación de un audio de una conversación que mantuvo con Oscar Parrilli· Lo hizo con ironía y hasta posteó unos memes

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió este lunes con ironía a la divulgación de una escucha telefónica entre ella y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli. A través de su cuenta en Telegram la ex mandataria habló por primera vez de la nueva causa judicial que deberá enfrentar.

Cristina posteó dos fotos de remeras con memes de una de las frases que más resonó de su conversación con Parrilli: "Soy yo, Cristina. ¡Pelotudo!".

Y pidió: "Basta Macri. Ahora me denuncian por decir malas palabras. No saben que más inventar".

Parrilli por su parte, denunció al presidente Mauricio Macri por realizar espionaje político y recordó que ésta no es una práctica nueva para el líder de la alianza Cambiemos. En ese sentido recordó que en tanto jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri estuvo procesado por haber ordenado escuchas ilegales, causa de la que fue recién absuelto una vez que asumió la presidencia de la Nación.

Advirtió que la divulgación del audio es en realidad "un mensaje mafioso para todos los dirigentes de la oposición" y señaló que se trata de "una suerte de Watergate autóctono".