Luego del audio con Cristina Kirchner, Parrilli denunció “espionaje político”

“La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la ex presidenta", sostiene el comunicado.

Tras las repercusiones por la difusión de una escucha judicial que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, publicó un comunicado en el que denunció “espionaje político” y dijo estar asistiendo a una suerte de “watergate autóctono”.

“La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, reza el comienzo del texto que fue publicado en el sitio de la ex jefa del Ejecutivo.

En sintonía con ello, Parrilli apuntó contra el Gobierno de Macri: “Este escandaloso espionaje político sobre la ex presidenta está siendo realizado por expresas directivas del presidente”, sostiene.

"Este escandaloso espionaje político sobre la ex presidenta está siendo realizado por expresas directivas del presidente"

Luego, compara la situación con el caso Watergate de los Estados Unidos y denuncia la “activa participación de ex agentes de inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores”.

Bajo el título de “El verdadero Macri y el espionaje político”,el ex jefe de la SIDE apunta al ex presidente, al decir que“ordenó espiar no solo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia ‘famiglia‘ y a familiares de víctimas del atentado a la AMIA”.

Asimismo, Parrilli agrega: “Aparece ahora claramente la conexión política y mediática del nefasto personaje Antonio Stiuso con jueces y fiscales, periodistas y dueños de medios que no sólo se transforman en sus voceros y defensores mediáticos, sino también en el hecho de que las 8 denuncias penales que suscribí y efectue como titular de la A.F.I. sobre dicho ex agente y sus secuaces no hayan avanzado a casi dos años de haberlas realizado”.

Casi al final, sostiene: “Este es el país que estamos viviendo, pretenden distraer a aquellos argentinos de las tremendas y gravísimas consecuencias que para la vida de cada uno les están infringiendo con las medidas económicas y sociales que están implementando”.