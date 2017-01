"La evaluación es que Santa Fe pierde mil millones de dólares".

“Había algunas diferencias en ese aspecto, la gente del INTA opinaba que los departamentos de Vera y Obligado no estaban en condiciones de incluirlos. Pero nosotros decíamos que si los dejábamos afuera y había productores afectados no iba a ser justo. Cuando uno declara un departamento en emergencia no significa que todo está mal”.

“Tuvimos un debate con respecto a esto y logramos que se homologue el decreto tal cual como nosotros lo habíamos llevado. Lo mismo hicieron las provincias de Río Negro y La Pampa por los incendios” comentó.

“Nosotros planteamos una ayuda por fuera de lo que acordaron el gobernador y Frigerio, lo habíamos hablado ya, queríamos que lo anunciara el gobernador. Es un préstamo para la provincia que les va a permitir a los productores tener una ayuda con una tasa muy baja, simbólica” apuntó.

“La idea era conformar un fondo importante y ese fondo nos permita que la provincia pudiera otorgar créditos”.

“La evaluación que nosotros hacemos es que Santa Fe pierde 1000 millones de dólares. No parece mucho el dinero, pero muchos productores perdieron todo”.

Ante la pregunta de si es verdad que van a cerrar más de 1000 tambos en la provincia, Morini respondió “estoy convencido que no van a cerrar tantos tambos, estoy convencido que si la gente recibe una ayuda se van a poder mantener, van a poder mantener sus animales, considerando que todavía sigue el calor y tienen alimentos”.

“El problema de la vaca lechera es tener un lugar seco donde pueda echarse, si la vaca tiene ese lugar aunque el campo esté inundado se le lleva la comida”.

“Sí es correcta la cifra de un millón quinientos mil litros de leche que se pierden por día. Todos los meses tenemos un cierre de un informe que nos da la industria, en esos datos somos muy precisos”.

“Pero en realidad, estamos perdiendo 3 millones de litros, en la crisis del 2016 la lechería de ocho millones cayó a cuatro. En el año 2016 la pérdida de la lechería fue de un millón 800 mil litros por día. No se cómo cerraremos el 2017, porque venía recuperándose la lechería. Pero ahora caímos otra vez un millón y medio, estamos en cinco millones y habíamos arrancado en 8 millones” detalló el secretario.

“Se lo planteamos a nación porque tres eventos en un año, nadie lo puede soportar. Esto no se corrige con ayuda, se corrige haciendo obras para que esto no ocurra más y cambiando el sistema productivo. No vamos a tener agricultura tampoco si seguimos así”.

Al respecto, comentó que “le he planteado al ministro Contigiani, que queremos hacer en la ciudad de Santa Fe un congreso abierto de especialistas para abrir el debate sobre el tema”.

Por último, afirmó que “me siento orgulloso de ser santafesino, tiene tanta riqueza y potencial la provincia. Si los santafesinos nos ponemos de acuerdo y decidimos lo que queremos hacer, lo podemos hacer”.