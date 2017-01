Cooperativa Eléctrica de María Teresa: analizan alternativas para acelerar la obra de cloacas

Entre otros puntos, en la reunión se analizaron vías de financiamiento para no solo mantener sino acelerar el ritmo de obra. También se planteó la necesidad de “formas de ejecución alternativas de la obra, atento a las dificultades que presenta para cualquier trabajo que implique soterrar cañerías el nivel dramáticamente superficial de la napas freáticas”, según manifestaron desde la CEMT.

Así mismo, desde el Concejo de Administración se informó a las autoridades comunales sobre el intenso trabajo que realizó el ‘Tanque atmosférico solidario’ (innovación de esa entidad cooperativa para asistir con el desagote de pozos a bajo precio a todos los asociados) tendiendo a contribuir con la situación de emergencia sanitaria: más de 200 viajes en las zonas anegadas, trabajando contra el reloj para evitar que las aguas servidas continuaran vertiéndose en la vía pública.

“Tenemos que trabajar para que el ritmo de adhesión de los vecinos sea más alto. Pero creemos que la comunidad es la que debería tomar conciencia de que necesitamos estar conectados todos lo antes posible, con este tipo de situaciones que nos toca vivir cada vez más frecuentemente”, señaló Kevin Barker (presidente del concejo de administración). Agregando: “los vecinos de calle San Martín no se cansan de expresarnos su satisfacción por el impacto positivo que tiene este nuevo servicio tanto en la vida cotidiana, como pasados los días que nos han tocado vivir. Y esperamos contar con igual apoyo de los vecinos de calle Balcarce y Brown. Algunos quizás son más renuentes en conectarse, porque como se trata de una obra subterránea y que tiene que ver con preservar problemas futuros no evalúan como prioritaria. Estas son obras que desgraciadamente son valoradas en su real dimensión en momentos difíciles…”.

La ampliación de la obra depende de la adhesión de los vecinos en aquellas zonas donde aún no ha pasado la red, estando próximos a la red troncal. Pero un avance sustancial en el ritmo de obra dependería de financiamiento externo. Sobre eso, entre otras cuestiones, se dialogó en dicha reunión.