El embajador en EEUU dice que la relación comercial no tendrá impacto negativo

Martín Lousteau se mostró confiado con el gobierno de Donald Trump, y que no será perjudicial, al menos "en lo inmediato" para la economía Argentina

La relación comercial de Argentina con Estados Unidos no sufrirá un impacto negativo "inmediato" con la asunción de Donald Trump, pero habrá que ver cómo sus medidas impactan en la economía mundial, aseguró este domingo el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau.

En su análisis, Lousteau subrayó: "Yo estoy convencido que no hay un impacto directo para la Argentina. Sí indirecto, en la medida que las políticas (de Trump) afecten la economía del mundo: si hay menos comercio, si bajan el precio de los commodities, si sube la tasa de interés y el dólar se fortalece".



En ese marco, el embajador en Estados Unidos advirtió que en ese caso podría haber "problemas" para la Argentina porque el país "depende todavía en gran medida del fisco, de los ingresos por retenciones (a las exportaciones) y que además necesita financiarse porque todavía tiene un déficit muy grande".



Sin embargo, Losteau diferenció que "Argentina tiene una agenda inicial menos negativa con Estados Unidos, comparado con otros países de América Latina" y recordó que no comparte fronteras, que los inmigrantes argentinos no son numerosos ni tienen estatus económico muy bajo; que no hay tratado de libre comercio y que el porcentaje de intercambio es "mínimo".



"En la (relación) bilateral inmediata no veo mucho impacto. Hay que ver después qué pasa con el mundo. Pero no veo una agenda negativa", sentenció en declaraciones al programa El fin de la metáfora, que se emite por Radio 10.