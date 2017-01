Macri confesó que "será difícil" aprobar la baja de edad de imputabilidad

La madre de Brian Aguinaco, el chico asesinado en el barrio Flores en vísperas de Navidad, habló tras visitar a Mauricio Macri el último viernes en la Quinta de Olivos y se refirió a la decisión del juez Enrique Velázquez de liberar al sospechoso de asesinar a su hijo, al tiempo que aseguró que el Presidente le prometió tratar la baja de edad de imputabilidad, aunque le confesó que "no le dan los votos" para aprobarlo.

"El Presidente me dijo que el juez podría haber tomado recaudos para retener al menor. Y me dijo que una parte siempre se termina enojando. Muy triste que seamos nosotros pero no me voy a quedar quieta con el tema del juez", aseguró.

La familia de Brian radicará una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez de Menores Nº 7 que el 10 de enero decidió liberar al menor de 15 años y enviarlo en un vuelo a Perú, para que quedara al cuidado de sus abuelos que residen en ese país. "Le voy a hacer una denuncia también porque está diciendo que hay un asesino y está suelto. Me lo dijo con otras palabras pero me lo dijo", agregó.

En declaraciones a Radio Mitre, Eliana contó que el presidente Mauricio Macri le aseguró que presentará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad pero que cree que en el Congreso no lo van a aprobar para hacerle la contra. "Él va a sacar el tema de la ley pero no le van a dar los votos porque hay diputados y senadores que no la van a votar porque son de otro partido político, y para hacerle la contra no le van a votar el proyecto", concluyó.