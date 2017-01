Triaca: "El país está empezando a salir de la recesión"

"Tenemos que ser conscientes de que la Argentina viene de un proceso de dos años de recesión y que creemos que estamos empezando a salir de esto. Eso se debe a que hemos generado y creado confianza, previsibilidad en los argentinos. Estamos haciendo un gran esfuerzo en desarrollar las acciones que le permitan a nuestra economía crecer", subrayó el titular de la cartera laboral.

Entre las acciones que deberían redundar en una reactivación económica, Triaca citó como ejemplos "la baja de impuestos, la devolución del impuesto a la Ganancias a los trabajadores".

"También le estamos pidiendo a las provincias y a los municipios que sean cuidadosos y que contemplen esto con los recursos fiscales porque, si no, le agregamos cargas impositivas no sólo al sector productivo si no también al sector consumidor", expresó.

El ministro de Trabajo se había reunido ayer, en la sede porteña del gremio de la Sanidad, con los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT (Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña) y otros representantes cegetistas como Armando Cavalieri, Omar Maturano y Francisco "Barba" Gutiérrez.

En ese encuentro, el ministro y los gremialistas analizaron una serie de modificaciones laborales que estudia el Poder Ejecutivo.

Según declaró Triaca en Mar del Plata, fomentar el empleo joven en el país es uno de los "objetivos centrales" que tiene como gestión.

En este sentido, aseguró que hay "un millón de jóvenes en la Argentina que no estudian ni trabajan" y que, desde su cartera, se encuentran "abocados a encontrar de qué manera podemos apoyarlos".

El ministro, quien visitó Mar del Plata acompañado por Gustavo Vélez, subsecretario de Empleo de Nación, afirmó que, "con la Gerencia de Empleo y los equipos de la Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también de Mar del Plata", las oficinas móviles del Ministerio pretenden "ir dándoles las herramientas a los jóvenes que les permitan desarrollarse".

En este sentido, especificó que "esto tiene que ver con el entrenamiento para conseguir el trabajo. Desde la preparación de un currículum, cómo hacer un simulacro de entrevista de trabajo, armar su perfil laboral".

Además de ofrecer "cursos de capacitación y formación profesional" a los jóvenes, el ministerio los incorporará a sus bases de datos para relacionarlos "con empresas que están buscando esos perfiles", puntualizó el titular de Trabajo.

Triaca dijo que "en el programa de fiscalización" que se impulsó desde su cartera se busca garantizar "la posibilidad de tener un trabajo digno, el cual para nosotros es donde se realizan todos los aportes y contribuciones al sistema previsional", señaló.

"Se han hecho más de 6.000 fiscalizaciones. Hemos detectado a lo largo de todo el país un nivel de cumplimiento de más del 70 por ciento. En el caso de la Costa Atlántica es un poquito mayor. A partir de la fiscalización, hemos avanzado en poder formalizar a muchos trabajadores", concluyó.