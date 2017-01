El fútbol argentino sin plata, sin TV y sin fútbol.

El ascenso ya confirmó que no arranca y lo mismo va camino de suceder con la Primera división si no aparece una solución salvadora

El fútbol argentino está, sin dudas, en el peor momento. La crisis es total y abarca absolutamente todo. Hoy, el escenario es el peor posible: sin plata, sin TV y sin fútbol. Y una cosa lleva a la otra en un laberinto que por ahora no parece tener salida. El objetivo es llegar hasta agosto como se pueda y relanzar todo con una Superliga, por nadie sabe cómo subsistir los próximos meses.

Los dirigentes de los clubes no han encontrado ninguna solución y todo está únicamente apuntado a que el Estado o la Comisión Normalizadora de la AFA pongan 350 millones de pesos correspondientes a un compromiso asumido para diciembre y otro tanto por resarcimiento por la desaparición anticipada de Fútbol Para Todos. Es eso, o la nada. Y por ahora es nada.

Desde el Gobierno Nacional el presidente Mauricio Macri ratificó una postura inflexible y repetida en los últimos seis meses: no hay más plata de las arcas públicas para el fútbol. Se acabó el FPT que permitió mantener a los clubes con un respirador artificial desde 2009. Y hoy son pocos los que pueden respirar por su propia cuenta: Boca, River, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Patronato, Racing, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, el contrato de FPT todavía no se disolvió del todo. Se terminó la plata pero el vínculo legalmente sigue vigente (hasta septiembre de 2019) y desde la AFA dicen que no pueden, pero tampoco tienen buenas ofertas, cerrar un nuevo contrato para vender los derechos de televisación del fútbol. Es decir, tampoco hay plata para sostener los campeonatos de Primera división y del ascenso hasta junio para que se pueda terminar la temporada.

El ascenso ya notificó a la Comisión Normalizadora que sin plata pata afrontar las deudas con los planteles los torneos no se reiniciarán. La B Nacional no jugará a partir del 28 de enero, tampoco la Primera C a partir del 4 de febrero, y en breve podría comunicar lo mismo la Primera B.

En la Primera división todo conduce a que el fútbol no se largue el 12 de febrero (en un principio estaba previsto para una semana antes), aunque todavía hay esperanza de encontrarle una salida a este profundo conflicto en el que por ahora se siguen buscando parches y no se ataca el problema de fondo.

La creación de la Superliga es presentado como un invento salvador desde algún sector de la dirigencia y con el impulso del Gobierno. Ahora el proyecto sería acotado solo a la Primera división y dejando el ascenso en manos de la AFA. Pero esto comenzaría a regir en agosto próximo y el gran problema es cómo llegar hasta agosto con la asfixia económica actual que no permite, ni siquiera, pagar sueldos.

En este marco de situación lleno de chicanas, acuerdos, traiciones, broncas y agachadas, el fútbol argentino no encuentra soluciones para jugar los próximos cinco meses, y posteriormente tratar de refundarse con nuevo presidente y una Superliga casi mesiánica. Hoy no hay plata, no hay TV y no hay fútbol.