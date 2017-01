Qué dice el polémico expediente que vincula a Trump con Rusia

Donald Trump se vio envuelto en un escándalo de primera magnitud a poco más de una semana de asumir como presidente de los Estados Unidos. Un informe de inteligencia, cuya veracidad aún no se confirmó, alega que hubo contacto entre sus representantes y funcionarios rusos. La acusación cobra peso después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) confirmara que hubo intromisión de la inteligencia rusa en las últimas elecciones, en las que el Hillary Clinton superó por casi tres millones de votos a su rival republicano, quien no obstante logró la victoria por el sistema de colegio electoral.

El informe surge de un oficial de la inteligencia británica, quien recopiló durante meses memos que incluyen alegaciones que demostrarían el contacto entre Trump y Rusia. La información afirma que el país presidido por Vladimir Putin poseería información comprometedora sobre el magnate inmobiliario estadounidense. El material de la presunta extorsión incluiría datos personales y supuestos videos de actos sexuales fuera de lo común que lo involucrarían: los informes destacan en particular la participación en "lluvias doradas" (golden showers).

El expediente contiene errores y datos no verificados, pero deja en claro que el gobierno ruso estuvo "cultivando, apoyando y asistiendo" al presidente electo Donald Trump durante años. Periodistas del portal BuzzFeed y de otros medios estadounidenses estuvieron investigando varios hechos alegados en el expediente, pero no los han verificado. CNN declaró que el martes recibió una sinopsis de dos páginas del reporte que le fue dado a Barack Obama y Trump.

Desde el equipo de transición de Trump no dieron respuesta alguna a BuzzFeed, sin embargo; el abogado del presidente electo, Michael Cohen, le dijo al medio Mic que las alegaciones eran totalmente falsas.

Agregó el reporte que "es ridiculo en muchos niveles". "Claramente, la persona que creo esto lo hizo desde su imaginación o esperando que los medios liberales correrían con esta falsa historia por cualquier razonamiento que pudieran tener".

El ex director de campaña y asesor actual de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, también lo negó durante una aparición en el programa Late Night With Seth Meyers. Añadió que "nada ha sido confirmado" y que Trump no estaba "al tanto" de ninguna información sobre el asunto.

El propio Trump atacó a un periodista de CNN durante una conferencia de prensa este mediodía por referirse al tema. Ante la consulta del cronista, el presidente electo respondió: "No seas mal educado, no te voy a dar la palabra. Ustedes diseminan información falsa".

El New York Times publicó un artículo con los datos que logró verificar sobre el informe. Por ejemplo, se sabe que el año pasado que una empresa de investigación política de Washington, pagada por los republicanos, contrató a un oficial retirado de la inteligencia británica para investigar las relaciones de Trump con Rusia.

También se supo que el expediente contiene dichos sin fundamentos que afirman que funcionarios de Rusia, trataron de chantajear a Trump con vídeos de sexo y sobornarlo con negocios.

Asimismo, el ex agente británico le entregó los memos a sus clientes primero pero luego se los dio al F.B.I, a varios periodistas del New York Times y otros. El expediente, que tiene 35 páginas, también alcanzaron a miembros del Congreso

En cambio, lo que no se sabe es mucho más. ¿Qué fue lo que motivo a los funcionarios de inteligencia estadounidense a pasar un resumen de las declaraciones no formuladas a Obama, Trump y al Congreso?. Los funcionarios dijeron que sentían que el presidente electo debería estar consciente de los memorandos, que habían circulado ampliamente en Washington. Pero, ¿por qué poner el resumen en un informe en manos de varias personas del Congreso y del Poder Ejecutivo, prácticamente asegurando que se filtraría?

La inteligencia americana aún no han confirmado nada y Trump dijo que son una completa fabricación. Así como también se negó que el abogado del presidente electo, Cohen, no estuvo en Praga en un supuesto encuentro con el oficial Ruso Oleg Solodukhi.

El F.B.I. ha estado investigando las afirmaciones en los memorandos y los demócratas están exigiendo una investigación exhaustiva de los informes de que los representantes de Trump se reunieron con funcionarios rusos durante la campaña. Pero a partir del 20 de enero, Trump estará a cargo de la oficina y de las otras agencias de inteligencia, y tal vez no apruebe tal investigación.