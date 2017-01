Una niña de 12 años transmitió su suicidio por Facebook Live

"Perdón por no ser lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho", dijo llorando y mirando a cámara la niña de 12 años antes de colgarse de un árbol ubicado en el jardín de su casa en Silver Creek, Georgia.

El cuerpo de Katelyn Nicole Davis estuvo 20 minutos pendiendo de una cuerda hasta que lo encontraron. La terrible escena fue transmitida en vivo por Facebook Live el pasado 30 de diciembre.

La estudiante de la Escuela Secundaria Cedartown, del Condado de Polk, explicó tres días antes en su blog qué la llevó a suicidarse. Allí contó que un familiar había abusado de ella.

Según el relato, difundido bajo el seudónimo que usaba en las redes sociales, le había pedido a su agresor que dejara de ser tan pervertido delante de sus hermanos más pequeños. Entonces él le dijo que se colgara.

El mismo día publicó otro texto en el que decía que estaba deprimida y que estaba buscando el mejor método para matarse. La Policía está ahora investigando esa denuncia para determinar qué es lo que le ocurrió y quién es el responsable.