El Gobernador dijo que "se hacen obras hídricas como nunca".

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz valoró que el gobierno nacional ofreció ayuda por las inundaciones en Santa Fe, aunque aclaró que nunca los montos son suficientes, pidió que el gobierno de Mauricio Macri tome la decisión de impulsar un seguro agrícola que proteja a los productores de los vaivenes climáticos y defendió lo actuado por la provincia: "Se están haciendo obras hidráulicas como nunca".



Además, cuestionó la ayuda financiera extraordinaria que la Nación dio a Buenos Aires y pidió igualdad de trato con las deudas que reclama Santa Fe y que cuentan con un fallo favorable de la Corte Suprema de la Nación.



El gobernador habló en Rosario con Radio 2 y en ese diálogo, Lifschitz reveló que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo llamó el viernes para ofrecer ayuda inmediata para enfrentar la emergencia. "Le transmití que por ahora no era necesario, que con los equipos propios nos estábamos arreglando bien. Pero que la situación más grave es cuando baja el agua, o no termina de bajar, y empieza el impacto sobre las actividades productivas", explicó.



Puso especial énfasis en la zona tambera, donde la mayoría son pequeños productores que resultaron muy afectados. Y se mostró escéptico sobre las ayudas nacionales: "Nos van a tirar alguna cosa; algún apoyo va a llegar. Pero no va a alcanzar".



En ese sentido, dijo: "Le vamos a plantear a la Nación medidas a más largo plazo como el seguro agrícola, que necesita apoyo del Estado nacional. Que los productores tengan un seguro que los cubra".



Otro tema que consideró clave es aumentar el fondo de emergencia nacional. "Es un fondo de 500 millones de pesos para todo el país. Ese fondo tiene que ser ampliado para que se pueda asistir. Son cifras muy exiguas para un país tan extenso donde siempre hay problemas", opinó.



Fue en ese marco que se le preguntó sobre la ayuda extraordinaria a la provincia de Buenos Aires. "Hay gran malestar en todos los gobernadores por la decisión unilateral del gobierno nacional. Nos parece a todos que estos temas deben ser conversados y todas las provincias tenemos distintos tipos de necesidades".



Recordó que Santa Fe tiene un fallo de la Corte por la deuda que se acumula por la retención del 15 por ciento de la coparticipación. "Queremos una solución para nuestra demanda", reclamó.



Sobre las protestas de vecinos de localidades afectadas por la inundación, dijo que "se están haciendo obras hidráulicas como nunca" y que por ejemplo la que reclaman los vecinos de Chabás está en marcha.



"Seguro hay obras para hacer. Pero estamos haciendo grandes obras del plan hidráulico en toda la provincia. En Rosario terminamos el Aliviador 3; está en marcha el conducto Vera Mujica; licitamos emisarios 27 y 28. No hay región donde no estemos encarando obras importantes".