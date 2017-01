Inseguridad en el Hospital de Venado Tuerto

Los hechos de inseguridad en nuestra ciudad no parecen detenerse. Esta vez el turno fue, nuevamente, para el Hospital Alejandro Gutiérrez.

Esta madrugada delincuentes ingresaron al predio del Hospital y se robaron una de las bombas de agua. A primeras horas de esta mañana los empleados notaron que había sectores del Hospital que no tenía agua, buscaron cual fue el problema y se encontraron con la ingrata noticia de que se habían robado una de las bombas. Los encargados de mantenimiento llegaron a la deducción que los ladrones eran personas que tenían conocimientos de está máquina y que contaron con herramientas para cometer el robo; ya que cortaron la llave del agua (por tal motivo había sectores que no poseían agua) y además los delincuentes nunca tuvieron problemas con la electricidad, demostrando un gran conocimiento. La bomba robada, que ayudaba a las demás a abastecer todo el Hospital, solo tenía un mes de uso.

En este momento todo el Hospital tiene agua, pero las autoridades deberán comprar otra, ya que el agua no llega con la presión adecuada; un gasto innecesario y grande para el Hospital, el cual atiende a gran parte de Venado Tuerto y la región. Obviamente se hizo la denuncia a la policía.

Lamentablemente este no es la primera vez que el Hospital sufre inseguridad, en más de una ocasión robaron motos y bicicletas, además de reiterados hechos de violencia que sufrieron doctores y enfermeras.

Hace 15 días el portón de calle Paso fue automatizado; para entrar hay que tocar timbre y la persona es observado por una cámara de seguridad. Esta medida se tomó por la inseguridad que sufre el Hospital.