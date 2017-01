La ciudad recibió un móvil policial y aportes para la Comisaría

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de funcionarios provinciales, regionales y municipales, como así también de las máximas autoridades policiales de Santa Fe, el ministro Pullaro también entregó móviles para Venado Tuerto y Firmat; fondos del Programa “Vínculos” a la Comuna de San Francisco y aportes del 40 % del programa de refacción de comisarías para San Eduardo, Carmen y Diego de Alvear.

Los patrulleros cuentan con equipamiento eléctrico completo, control de tracción y de estabilidad, de descenso y ascenso y caja de seis velocidades.

Sobre la llegada del móvil, Norberto Gizzi dijo: “Lo necesitaba la ciudad, ya que si bien la Comisaría VI cuenta con patrulleros, estaba faltando una camioneta ya que la anterior había sufrido un accidente hace más de dos años. Gracias al trabajo y el compromiso del Ministerio de Seguridad encabezado por Pullaro, Villa Cañás volverá a tener un patrullero para transitar no sólo por la zona urbana sino por los caminos rurales en caso de ser necesario”. Además el intendente destacó que “cuenta con un equipamiento moderno y práctico para el uso de los agentes”.

En relación a los aportes para la refacción de la Comisaría local, Gizzi manifestó que con el anticipo de los 80 mil pesos (el proyecto es de un total de $200.000) comenzarán a realizarse obras en el edificio. “Sin dudas que nuestra Comisaría lo necesita porque es muy importante contar con la infraestructura adecuada para que la Policía pueda trabajar de la mejor manera posible”, agregó.

Por su parte, el ministro Pullaro destacó: “Tomamos un desafío muy importante, empezamos a trabajar para jerarquizar la Policía y recuperar su prestigio social. Conjuntamente con sus autoridades apoyamos los buenos desempeños pero además fuimos y somos implacables para aquellos que se desvían de la ley, como lo hicimos en este período transcurrido de gestión. Necesitábamos una fuerza preparada para formar en su instrucción, mejorándola, y por eso capacitamos a casi 800 cadetes en el Instituto de Seguridad Pública”.

Asimismo, el ex legislador resaltó la fuerte inversión que la cartera que lidera viene realizando: “Además de la capacitación está la inversión que hicimos en equipamiento para combatir y fundamentalmente, para prevenir el delito. En marzo del año pasado compramos 80 mil chalecos anti balas por más de 90 millones de pesos para cuidar a quienes nos cuidan. Las camionetas nuevas que se entregan hoy, se adquirieron a un valor muy económico en relación al valor del mercado, lo que demuestra que el Estado también puede ser eficiente cuando lleva adelante sus compras. Implementamos el sistema TETRA, que son comunicaciones encriptadas para que los delincuentes no sepan como modulan nuestros operadores”.

A su vez, Pullaro agregó que se avanzó con más tecnología, ya que en febrero se inaugurará OJO en Rosario, una central analítica y operativa que va a tener la visión de los que sucede en tiempo real en las principales ciudades de la provincia. “Va a ser la única provincia del país que cuente con esta tecnología para permitirnos redesplegar los recursos de las fuerzas policiales y controlarlos a través del sistema 911”, explicó.

Para cerrar, el ministro explicó otras de las apuestas del Seguridad: “La semana que viene inauguramos un edificio moderno para la policía de investigaciones. Son 100 millones de pesos que se invirtieron en laboratorios con equipamiento muy importante adquirido por el gobierno de la provincia”. De todas maneras, Pullaro aclaró que todos esos “esfuerzos económicos del Estado para la Policía, pueden caer en saco roto si ésta no es proactiva, si no se adelanta al delito y no se compromete a prevenirlo”.

Previo a las palabras del ministro, el jefe de la Policía de la provincia José Luis Amaya agradeció la entrega de las camionetas y dijo: “Vivimos momentos en que nuestras demandas están siendo escuchadas y es un orgullo contar con estos patrulleros”. Por su parte, fue más allá y destacó: “Esta conducción tiene como eje tres columnas fundamentales: profesionalizar nuestros recursos humanos, proveer a esos recursos humanos de elementos logísticos y tecnología, y principalmente queremos lograr en nuestros hombres y mujeres la profesionalidad y la actitud que la comunidad nos demanda”.