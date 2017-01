Toma de fábrica en Carmen: “el Ministerio dio por tierra los argumentos de Muscolini”

Tras la reunión realizada en la sede ministerial de Ovidio Lagos y San Lorenzo, los obreros en conflicto afirmaron que “el Ministerio dio por tierra los argumentos de Muscolini para despedir a los compañeros. Había presentado un procedimiento preventivo de crisis, el Ministerio lo evaluó y vio información incompleta y falta de fundamentos de lo que estaba presentando. Eso nos pone contentos”.

Del encuentro del que participaron el sindicato ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), delegados de la fábrica, el propio dueño y su contador, además de las autoridades ministeriales, no hubo mayores resultados. Aunque las autoridades confirmaron la falta de argumentos, la situación de las 17 familias que desde el 30 de diciembre están en la fábrica, se mantiene. Recién el 17 de enero habrá otro encuentro. “Muscolini sigue con la ‘forreada’ de que no tiene dinero y que no llega a fin de mes, cuando todos sabemos lo que mueve en la zona. Por eso seguimos con la toma pacífica, veremos si la medida se agudiza o no. Él quiere llevarse la mercadería y pagarnos a medida de que va cobrando, pero no sabemos ni siquiera si esa plata vuelve, por eso se desestimó”, contó Sebastián Salas, uno de los obreros en lucha.

‘Pago a la crema’

A 35 kilómetros de Venado Tuerto, ingresando a la localidad de Carmen, se encuentra la fábrica Chateaubriand. Empezó en 1997 fabricando leche fluida y en 2001 se volcó a la producción de quesos duros, semiduros, blandos y ricota. Además, vende crema y suero. Emplea 17 trabajadores, que para una localidad de 1800 personas (según censo 2010) es una fuente de empleo y actividad indirecta importante. Para dimensionar, es como una fábrica con 9100 empleados (el 0,94% de la población) en Rosario.

En las mejores épocas se procesaban entre 25 y 30 mil litros de leche, que equivalen a mil hormas de queso diario. Los salarios de los trabajadores se pagaban sólo con la venta de crema. En un cálculo al boleo, una buena carga rondaba los 400 o 500 mil pesos y en esos buenos tiempos se hacían dos o tres veces por semana.

Pese a estos números, hace dos años Aldo Muscolini empezó a pagar salarios en cuotas y a amasar una deuda que se calcula en dos millones de pesos ($2.000.000) por falta de pago de leyes sociales con AFIP (que no obstante les descontaba del sueldo) y alrededor de cinco millones de pesos ($5.000.000) con la obra social del sindicato ATILRA. Se suma, según denunciaron los empleados, la falta de los aportes jubilatorios correspondientes desde septiembre del 2014. Aunque no hay datos certeros por parte de la empresa, se dice que hoy la deuda de Chateaubriand supera su patrimonio.

Aldo, el empresario

Los trabajadores de Chateaubriand son mayoritariamente hombres jóvenes con hijos pequeños. Andrés Martín Fernández tiene 12 años en planta y reemplaza a los queseros y realiza otras tareas. Está casado y tiene dos nenas de 2 y 5 años que lo acompañan en la toma. Consultado sobre la figura de Muscolini, definió: “es el dueño de Quesos Chataubriand, es distribuidor de Paladini y Pepsico, fue en su momento dueño de la distribución de Quilmes. También es socio de una empresa de aviones fumigadores y está alquilando unas 30 propiedades en Venado Tuerto y se habla de campos también, en muchas cosas como socio, no pone su nombre”.

No obstante, los trabajadores al unísono responden tres conceptos sobre el empresario de Venado Tuerto: nunca va a la planta, no conoce a sus empleados con más de una década en la fábrica y poca idea tiene del proceso productivo. Las anécdotas y chanzas respecto a este último puntos son varias y elocuentes. Dicen, se lo ha visto renegar calculadora en mano largo rato hasta establecer la ganancia de una horma de queso.

Según relató Sebastián Salas, envasador en la planta de Carmen donde trabaja hace 14 años, casado y con un nene de dos años, “el personal jerárquico era gente que no sabía vincularse con los demás, había mucho verdugueo, eran soberbios, trataban de atropellar a la gente. Nunca hubo una relación fluida, uno pasa una vida acá adentro. Y venían y decían ‘hoy cambio una puerta’, sin preguntar y por eso mañana la tenían que sacar”.

Nicolás Polidorio lleva11 años en fábrica, y es el encargado de manejar camión lechero. Su familia se compone con su esposa y dos hijos, de 9 y un año y medio. De contacto diario con los productores, podía saber de primera mano cómo venía la cuestión. “En septiembre (Muscolini) cortó los pooles lecheros y se le fue uno de los tambos más importantes, el de Teodelina, porque le hacía cheques voladores a 30, 60 o 90 días y el productor está muy ajustado también. Encontraron quienes les pagaban menos precio de leche y en efectivo y se terminaron yendo”, contó.

“La planta es 100% rentable. Dejó caer la fábrica y no se entiende por qué”, expresó Fernández. “Aún en caída y queriendo mostrar él una crisis, daba mucha rentabilidad, no se completaban los pedidos, siempre faltaba mercadería. La solución acá era más ingreso de leche. Dejó ir a los tamberos más importantes y no los quiso hacer volver”, recordó Salas.

Regalo para las fiestas

Con una sensibilidad que condice con el relato de sus empleados, en la última semana del 2016, entre Navidad y año nuevo, Muscolini mostró una lista que presentó en el Ministerio de Trabajo, donde argumentaba que había una crisis y que tenía la posibilidad de indemnizar a 7 empleados al 50%. “Presentaron un par de balances, todos dibujados, porque la realidad de la empresa es otra. El viernes, llega Muscolini con una escribana a notificarnos que del 1 al 31 de enero se cerraban las puertas de la empresa. Ese fue todo el contacto con él en meses”, relató Salas.

“No tuvo legalidad lo que presentó, no prosperó y después salió con lo del cierre”, analizó el delegado de Chateaubriand, Sergio Espíndola. Con 14 años de planta, trabaja en la sala de elaboración. Su familia está compuesta por su esposa y dos hijos de 12 y 18 años.

El mismo viernes 30, con provocaciones y malos tratos de por medio que sacarían de sus cabales a cualquier mortal, “dijo que no va a pagar sueldos de diciembre ni aguinaldos y que había un comprador, pero no con los 17 trabajadores”, relató Fernández.

Preparados para lo peor, los obreros lecheros ya permanecían en estado de asamblea permanente. En ese preciso instante definieron la toma de la fábrica y el impedimento de retirar la mercadería que permanecía dentro. “Se quería llevar la mercadería para pagar los sueldos. Nos negamos junto al gremio: que primero pague y después se lleve la mercadería”, contó Salas. “Esta planta no puede volver al ritmo de antes con la mitad de personas. Es todo artesanal esto. Pero a él argumentaba que había mucha gente, que había que hacer 30 mil litros por personas, cosas irrisorias”, recordó.

Así las cosas, los 17 trabajadores pasaron el 31 de diciembre con sus familias en la planta. “Tenemos familias que valen oro porque no nos dejaron abandonados en ningún momento”, expresaron los trabajadores que en buena parte de los casos son sostén de hogar. “Que pasemos el 31 con la familia acá fue algo planeado, para ver qué pasaba, si nos íbamos a nuestras casas o nos quedábamos acá, como sucedió. Si bien hubo mucha emoción en pasar acá las fiestas, él no se lo esperaba y gracias eso hoy seguimos con la toma más fuerte que nunca”, consideró Salas.

Solidaridades

Desde que se conoció la toma de la planta en Carmen, gran cantidad de gente se acercó a brindar apoyo. Familiares en primera instancia y también vecinos, gremios de la zona, referentes políticos, el pueblo en general. De los funcionarios públicos y referentes de partidos que forman parte de alguno de los poderes del Estado, se espera además de la visita y el apoyo, la instrumentación de algunos subsidios, dado que la toma no detiene la llegada de las cuentas hogareñas, sino que las acumula.

“Ni nosotros nos imaginábamos esta repercusión a cinco días de toma. Han llegado grandes referentes políticos a la planta a plantear proyectos, la gente del pueblo con víveres y mercadería, más de uno viene siempre a compartir un mate, a darnos aliento. Lo agradecemos hasta la eternidad porque es algo que no nos esperábamos. Nos da fuerzas por más que extrañemos la casa, los hijos, estamos en plan de lucha y hasta que esto no se resuelva no nos vamos a ir”, expresó Fernández.

“Tenemos que estar acompañando a los maridos, no queda otra, es muy preocupante la situación de verlos ir de la casa sin saber cómo pueden volver. Yo vivo a full en casa pero sé que mañana vamos a tener una solución. Todo esto nos sirvió para unirnos las mujeres, porque somos 17 familias pero no había conexión. Hay que seguirla y peleándola juntos y unidos. Sé que se va a llegar a una solución y los chicos van a volver a su trabajo, que es lo que más quieren”, expresó Luciana Cosio, esposa de uno de los obreros.

Si bien el conflicto pinta para largo y los trabajadores lo saben, expresaron una serie de factores irrenunciables: mantener los 17 puestos de trabajo siga o no Muscolini; que éste liquide lo que adeuda en materia de sueldos, aguinaldo, vacaciones y aportes. “Estamos abiertos a todo, ver cómo podemos destrabar esta situación, pero se sostienen con los 17 o nada”, sentenció Andrés. Y hubo una frase que a coro construyeron los entrevistados: “agradecemos hasta la eternidad toda esta solidaridad, es algo que no esperábamos. Es impagable y él (por Muscolini), con toda la plata del mundo, no lo va a tener nunca”.

Cobertura, nota y foto: Indymedia Rosario