La CGT le pidió al Gobierno de Mauricio Macri "encaminar" la economía

El dirigente Héctor Daer sostuvo que "la situación de los trabajadores no ha sido la mejor en todo 2016, y no sólo no ha sido la mejor, sino que ha empeorado. Hay más desempleo y hay más pobreza", fustigó.

"El Gobierno, lo primero que tiene que hacer es encaminar la economía para reactivarla y poner en marcha el país. Después veremos cuáles son las distorsiones", planteó el dirigente de la sanidad.

Daer sostuvo además que "el problema es que los formadores de opinión le hagan creer al Gobierno que las cosas andan bien".

El sábado, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró que "se ha conseguido largamente" el acuerdo entre el Gobierno, empresas y gremios para evitar despidos hasta marzo, aunque admitió "casos puntuales" de ceses.

"El resultado fue propiciar, invitar e incitar a evitar despidos", señaló Funes de Rioja sobre el acuerdo impulsado en noviembre último por el Gobierno, junto a las empresas y la CGT, en el marco del Diálogo por la Producción y el Trabajo, y afirmó que "largamente se ha conseguido".

Al respecto, consignó que la actividad industrial está "trabajando a un promedio del 65 por ciento de capacidad instalada, y puede haber repuntado un poquitito entre noviembre y diciembre", por lo que si no se hubiera cumplido ese compromiso, "los resultados serían otros", aunque "esto no obsta a que se den casos puntuales".