Geese: "Está muy comprometido el servicio de energía".

En la mañana de este miércoles la secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, brindó detalles del abastecimiento de la energía eléctrica afectado por la continuidad de temporales suscitados en todo el territorio provincial. Lo hizo tras participar de la reunión del Comité de Emergencia Agropecuaria que se realizó hoy en el Ministerio e la Producción.



"Está muy comprometido el servicio. Hay mucha agua caída. Hay sectores en los que no se va a poder entrar por un tiempo. La verdad es que hay lugares donde no se puede ingresar ni con tractores", explicó la funcionaria en diálogo con la prensa. Asimismo sostuvo que el restablecimiento del servicio "va a llevar mucho tiempo y mucha inversión de recurso".

"Nosotros estamos ejecutando el plan de inversiones para electrificación rural. Ya llevamos licitado más de 100 millones de pesos. Les recuerdo que este plan comenzó por los departamentos del norte santafesino. Las obras eléctricas no se hacen de un día para otro. Lo que no se hizo en 40 años no se puede concretar de un año para el otro", sentenció Geese.