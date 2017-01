El Sub Jefe de Policía de Provincia se reunió con el Jefe de la Unidad Regional VIII y Jefes locales para coordinar tareas de prevención

En esta jornada el Señor Sub Jefe de Policía reunió a los jefes para coordinar sobre tareas de control y prevención del delito, tendientes principalmente a la disminución de riesgo de delitos, dar nuevas directivas de trabajo para incrementar operativos de control y recorridas en los barrios.

La reunión se llevó a cabo en despacho de la Comisaria Segunda con el Señor Jefe de Unidad Regional VIII Director Roberto Benítez, Jefe de Agrupación Unidades de Orden Publico Comisario Supervisor Ramón Solís, Jefe de Agrupación Cuerpo Comisario Supervisor Gustavo Nieto, Jefe de Policía Comunitaria Sub Comisario Cristian Zamero, Sub Jefe de Policía de Investigaciones, Sub Comisario Adrián Bahl, Jefe del 911 Oficial Ángel Rosatto, Jefes de Comisarias 2da, 12 y 14 Comisario Miguel Alaimo, Inspector Marcelo Rojas e Inspector Hernán Oviedo y Jefe de Comando Radioeléctrico Sub Inspector Cristian Zago.