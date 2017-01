La denuncia que nadie atendió

La aparición de las casi 25 denuncias contra los curas, el italiano Nicola Corradi y Horacio Corbacho, por abusos sexuales a menores de edad en el Instituto Próvolo de Mendoza para niños sordos abrió la puerta. La aparición del caso le permitió a Daniel Sgardelis presentar su denuncia personal ante el fiscal Fernando Cartasegna por los vejámenes sufridos por parte del propio Corradi en el Próvolo de La Plata entre 1981 y 1995.

Sin embargo, Sgardelis había intentado abrir esa puerta mucho tiempo atrás... y no fue escuchado. Hace casi cuatro años, el salteño, que hoy tiene 42, publicó un video de Youtube en el que denunció, mediante el lenguaje de señas, todos los abusos sufridos en el Próvolo de La Plata durante su estadía y en el que instaba a otros chicos y ya adultos sordomudos que hayan pasado por esa institución educativa a que salieran a la luz para denunciar la cantidad de abusos sexuales y violencia recibida en el lugar por parte de los curas. La idea era poder frenar lo antes posible el infierno para así ayudar a los jóvenes que hoy se encontraban en las diferentes sedes del centro educativo.

Sin embargo, Sgardelis no fue escuchado. Su mensaje no logró trascender. El video, subido el 3 de abril de 2013 contaba hasta el momento de publicación de esta historia con apenas 164 visualizaciones.

"Bueno, les quiero hablar a la Comunidad Sorda, solamente a quienes hayan concurrido a la escuela de curas Provolo de La Plata. ¿Sobre qué? Hace mucho tiempo ustedes sufrieron, aguantaron, sin poder preguntar, todos saben lo que ahí pasaba", inició el mensaje de señas Sgardelis.

Y continuó: "Habría que hacer una nota y juntar firmas para poder reclamar, porque tenemos derecho a hacerlo. Sobre los golpes, castigos y todo lo que hemos padecido durante ese tiempo por parte de estos curas, que bien sabían disimular para el afuera, ya que estas cosas se hacían a escondidas. Tenemos derecho a denunciar ante las autoridades de Italia, podría ocurrir que expulsen a estos curas, existe la posibilidad".

Sin dar detalles específicos, el hombre, que alertó sobre las denuncias de Corradi y de otros empleados de la escuela, se enfocó de manera exclusiva en los alumnos que en 2013 permanecían en los centros de Mendoza, La Plata y Flores.

"Ustedes ya lo saben porque pasamos por lo mismo: nos hacían arrodillar y si alguno se orinaba encima por accidente, le pegaban. Había falta de comunicación y todas esas situaciones nos arruinaron psicológicamente. ¿Tenemos que callarnos?? No, tenemos que apoyar y salvar a los chicos sordos que quedan, hacerlo por la seguridad de ellos. A nosotros ya nos arruinaron la vida. No dejemos que a ellos también. A mí la vida ya me la arruinaron y no me importa, pero ellos también tienen derecho y hay que tener cuidado con esto", advirtió en su video.

Y, sin nombrarlo, Sgardelis hizo referencia a quien se cree que es el italiano Nicola Corradi, quien fue expulsado de la ciudad italiana de Verona también por abusos a niños y que, de acuerdo con las denuncias, continuó con las agresiones en La Plata y en Mendoza.

"A ustedes, los sordos, compartan este video, por favor. Hay que prestar atención a las historias pasadas. Pregunten por "el viejo", todos ya saben quién es. Si no saben, pregunten si es cierto todo", sentenció.

Después de haber realizado la semana pasada su denuncia vía teleconferencia, Sgardelis se encuentra en la actualidad en plena campaña para que más casos sobre los abusos en el Instituto Próvolo salgan a la luz.

De hecho, aseguró haber recibido llamados y mensajes de jóvenes de diferentes partes del país en el que relataron la violencia recibida por los curas.