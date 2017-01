Galdeano: "El radicalismo exigirá garantías para conformar Cambiemos"

En el programa Sin Mordaza TV, Galdeano señaló que el año para el radicalismo “fu un año intenso, al contrario de lo que normalmente se piensa, fue un año movido, de muchos cambios en el país, de mucha oscilación. El radicalismo ha sido protagonista pero no sin dificultades”.

“Si nosotros evaluamos el comienzo en términos políticos de la gestión provincial vimos como arrancó el año con una relación dificultosa con el gobierno nacional, pero al final hay una sintonía mucho mejor entre el gobierno de la nación y el gobierno provincial. Para señalar los dos extremos del 2016, un comienzo convulsionado y un final donde se recuperó federalismo y donde hay un nivel de articulación casi inédito”.

“También si analizamos los cambios que se dan en Argentina, en economía, institucionales, hechos de corrupción que salen a la luz, los procedimientos judiciales, recuperamos institucionalidad y bueno, el radicalismo eso siempre lo ha defendido” afirmó.

Elecciones

“La alianza Cambiemos se conformó en su debate en Gualeguaychú, el comité nacional va a establecer los parámetros de los marcos de alianza para las elecciones donde las provincias van a tener un marco de autonomía pero no plena” comentó.

“No somos una isla, Santa Fe no es una isla. Aquellos que piensan que siendo dirigentes radicales en Santa Fe pueden aislarse de lo que pasa del concierto nacional se equivocan, viven en un termo” enfatizó.

“Yo digo que es una discusión que vamos a dar más adelante. Yo soy optimista, creo que le va a ir bien al gobierno nacional, la parte más compleja ya pasó y eso va a ser un ordenador hacia abajo”.

“Vamos a tener dificultades en los planos locales, nosotros no podemos negar que hoy el Pro es un actor político que antes no estaba. Eso significa que en algunos lugares nosotros no podemos acotar la experiencia donde el radicalismo participa a lo que es el Frente Progresista hoy, tenemos que ampliar e incorporar gente del PRO, para que sea más competitiva”.

“Y también creo que el radicalismo tiene que recuperar identidad, y eso implica que tenga candidatos propios que compitan en el ring, en las internas, en todas las localidades y no perder la oportunidad de producir una renovación generacional importante para profundizar”.

“El radicalismo puede ir dentro del frente en algunos lugares y en otros solo como radicalismo. En Rosario el radicalismo tiene una necesidad imperiosa de aglutinarse sobre la base de la Unión Cívica Radical, no poder unificarnos como partido nos quita potencia” señaló.

“Por eso tal vez sea momento que en algunas localidades vayamos como lista 3, como UCR, a saldar o mostrar a la sociedad nuestros matices internos pero sin competir con un tercero que nos saca ventaja por nuestras divisiones”.

Ante la consulta de si Corral va a ser candidato a diputado nacional, Galdeano expresó que “sería un buen candidato, no me caben dudas que Cambiemos gana la elección si Corral decide ser candidato nacional. El radicalismo va a entrar en una coalición que se está conformando, y va a exigir garantías para conformar Cambiemos en Santa Fe, hay que se previsibles en el armado político”.

“Nuestro objetivo es que Santa Fe acompañe el proceso que se encara en el país. Eso no significa de por sí tener una misma lista con el Pro ni conformar Cambiemos, significa acompañar y que la mayor cantidad de legisladores nacionales de Santa Fe se integre al bloque de Cambiemos nacional, y de ahí definiremos estrategias” explicó.

“Es muy difícil con el nivel de fragmentación que tiene el PRO en Santa Fe y es muy difícil con el internismo del Partido Socialista. Históricamente el radicalismo era el único partido que no podía ordenarse, y ahora todos están teniendo esos problemas”.

Gestión provincial

“Con estos altibajos en la relación con nación, veo un fin de año muy activo, muchos pensaban que Lifschitz no iba a ser capaz de ejecutar todo lo presupuestado para infraestructura y ha sorprendido la capacidad de llevar adelante las licitaciones y proyectos ejecutivos; se van a ver las obras materialmente en el 2017 y adelante. Creo que va a ser el gobierno de la obra pública” manifestó.

“Creo que esta sintonía que se logró entre el gobernador y el presidente redunda en mejoras para Santa Fe. Lo veo muy activo a Lifschitz, veo que ha conseguido niveles de conocimiento, de imagen positiva por encima de la gestión impensado para 2016, eso se hizo sobre la base de muchísimos kilómetros. Reconozco también una gran capacidad porque tiene toda la gestión de la provincia en su cabeza. Me saco el sombrero con Miguel Lifschitz, una gestión que valoro como un avance”

En relación al ministro de seguridad Pullaro y su gestión, Galdeano manifestó que “creo que todavía resta mucho por hacer, lo veo también muy activo. Quizás haya definiciones que todavía falta tomar en la política de seguridad pública. A veces me da la sensación de que la legislatura o la justicia no están a la altura de las circunstancias, pero no me atrevo a decir que estamos mejor que en otro momento, aunque sí creo que estamos encaminándonos, pero falta todavía”.